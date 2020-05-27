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"Надо бить в ответ": глава украинской дипломатии защитил президента от Москвы

27 мая 2020, 17:55  •  26 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российскому МИДу пригрозили "ответкой"
Россия получит "ответку" за атаки против Украины. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в среду, 27 мая.
Он с негодованием воспринял комментарий российского внешнеполитического ведомства, посвященный итогам первого года президентства Владимира Зеленского. В нем, в частности, отмечалось, что глава Украины не сдержал предвыборных обещаний по поводу статуса русского языка, мирного урегулирования в Донбассе и т.п. Но Кулеба счел эти замечания "оскорбительными" и "безосновательными".
"Если бьют, надо бить в ответ, – поделился жизненным кредо глава украинской дипломатии. – Пока Россия будет себе позволять подобное, она будет получать "ответку", – заявил Кулеба в интервью изданию "Факты". Он призвал читателей обратить внимание, что всегда именно российская сторона атакует украинскую, а не наоборот, передают "Известия".
20 мая 2020 г. исполнился год с момента инаугурации Владимира Зеленского. Опрос общественного мнения, проведенного в стране накануне, показал, что большинство украинцев оценивают итоги президентства бывшего шоумена на "троечку". При этом сам Зеленский убежден, что многое сделал, но для исполнения всех планов одного срока во главе государства ему не хватит.

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