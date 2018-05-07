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Надежный поставщик

07 мая 2018, 18:09  •  90 • Карикатуры

В апреле экспорт российского природного газа в Европу достиг рекордных объемов. Эксперты не сомневаются: высокий уровень экспорта сохранится и летом, поскольку запасы в европейских хранилищах остаются очень низкими.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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