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Надежный поставщик
07 мая 2018, 18:09 • 90 • Карикатуры
В апреле экспорт российского природного газа в Европу достиг рекордных объемов. Эксперты не сомневаются: высокий уровень экспорта сохранится и летом, поскольку запасы в европейских хранилищах остаются очень низкими.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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