Надежды Украины не оправдались: Путина и Меркель интересуют только "Северный поток - 2" и Ближний Восток

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Значительная часть выступления политиков была посвящена ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2", против которого США ввели санкции. Из-за этого российская сторона теперь намерена завершить проект собственными силами.

Берлин также не оценил удар со стороны Вашингтона. Как подчеркнула Меркель, немецкая сторона не поддерживает американские санкции, которые носят экстерриториальный характер. При этом Германия не видит односторонней зависимости от российского газа, так как страна имеет несколько каналов поставок топлива.

Непосредственно Владимир Путин заявил о том, что он рассчитывает на завершение строительства трубопровода в течение 2020 года. Кроме того, Москва и Берлин продолжат экономическое сотрудничество.

Меркель и Путин также обсудили конфликты на Ближнем Востоке.

Ситуацию прокомментировал член Совета Федерации России Алексей Пушков. Он обратил внимание на то, что украинский кризис не стал одной из главных тем переговоров. Стороны лишь отметили, что Минские договорённости по-прежнему остаются безальтернативной основой для урегулирования кризиса в Донбассе.

"Собственно, парижский саммит уже разбился об Украину. Сейчас Ближний Восток, Сирия, Ливия и будущее "Северного потока - 2" - это проблемы, которые привлекают международное внимание", - пояснил он в Twitter, добавив, что надежды Киева не оправдались.

В конце декабря стало известно о том, что власти ФРГ намерены детально изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.

В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.