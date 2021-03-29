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Надежды украинцев на новые инвестиции разбил эксперт

29 марта 2021, 16:35  •  160 • Политика
Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Запад сделал все, чтобы лишить Незалежную интереса вкладчиков
Иностранные инвесторы не будут вкладываться в Украину – слишком велик риск потерять деньги, особенно на фоне последних событий. Надежды украинцев финансовые вливания в экономику развеял дипломат, политолог Ростислав Ищенко.
Разглагольствования Киева о том, что в страну скоро широким потоком польются западные деньги, ничем не подкреплены. Напротив, опыт показывает, что даже в спокойные годы иностранцы инвестировали в Украину меньше, чем в другие небогатые страны, потому что она всегда была сильно коррумпированной. Инвесторы знали, что бизнес на Украине могли не только отнять, а еще и дело уголовное завести.
Нынешние власти Незалежной по-прежнему коррумпированы, к тому же инвестиционный фон убивают политическая нестабильность и гражданская война. Далекий от политики иностранный инвестор слышал, как минимум, о Донбассе, плюс из западных СМИ постоянно слышит о конфликте России и Украины и о различных российских угрозах. При таком информационном фоне он не понесет деньги на Украину, пояснил Ищенко в эфире программы "Револьвер".
Но даже если инвестор – человек думающий, не склонный слепо верить СМИ, он понимает, что экономика Незалежной разрушена, а власти не дают гарантий инвесторам гарантий. Так что на сегодняшний день всерьез ждать инвестиций в украинскую экономику – абсурдно, подчеркивает эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский национализировал предприятие "Мотор Сич", в которое несколько лет вкладывались китайские инвесторы. В Киеве рассчитывают, что подобная уступка США в отношении КНР позволит получить новые кредиты МВФ. Однако это грозит Украине новыми проблемами.

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