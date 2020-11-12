Надежды Трампа рухнули: доказательства подтасовок на выборах исчезли

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Свидетельствовавший о фальсификациях почтальон передумал

Для нынешнего хозяина Белого дома появились плохие новости. Журналистам удалось выяснить, что сотрудник почты, на которого очень надеялась команда Дональда Трампа, изменил показания.

Недавно работник почты Ричард Хопкинс заявил, что начальник заставлял Хопкинса и его коллег осуществлять махинации с бюллетенями. Он рассказывал, что работники были вынуждены регистрировать документы, отправленные после дня выборов, задним числом.

Однако спустя некоторое время американец решил отказаться от своих показаний. Что подвигло его передумать – неизвестно. Оказывалось ли на Хопкинса какое-либо давление, тоже не сообщается.

А ведь на основе его слов было запущено федеральное расследование. В общем, Хопкинс заявил, что все выдумал, и никаких фальсификаций на его участке не было, пишет издание Тhe Washington Post.

Тем временем эксперты гадают, чем же закончится этот избирательный процесс в Америке. Впрочем, в МИД РФ царит спокойствие. По словам Сергея Лаврова, никаких радикальных изменений в двусторонних отношениях РФ и США с приходом в Белый дом новой администрации не случится.