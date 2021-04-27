Надежды разбились: Soho раскрыло провал плана США против Москвы и Праги

Китайское издание Soho считает, что надежды Вашингтона на эскалацию конфликта Москвы и Праги пошли прахом после заявления президента Чехии Милоша Земана.

Выступление чешского президента Милоша Земана с заявлением о версиях взрывов во Врбетице в 2014 году стало поворотным моментом в скандале между Москвой и Прагой и очень неприятным фактом для Вашингтона, пишет китайское издание Soho.

Так, ранее Земан заявил: чешские правоохранители допускают, что причиной взрывов могло стать неосторожное обращение сотрудников склада с боеприпасами. Ранее Прага заявляла о причастности Москвы к инциденту.

Эксперты считают, что этого заявления чешского лидера будет недостаточно для восстановления отношений с Москвой и Праге придётся принести извинения за выдвинутые ранее обвинения. Однако слова Земана развернули скандал на "180 градусов" и разбили надежды Вашингтона на дальнейшее обострение конфронтации между Чехией и Россией.