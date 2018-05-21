«Надежды не осуществились»: почему арабская молодёжь променяла США на Россию

Арабская молодёжь разочаровалась в США. Об этом говорится в исследовании, проведённом среди 3,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 24 лет в 16 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Их внешнеполитические симпатии оказались на стороне России. Так, Вашингтон видят в качестве союзника только 13% респондентов, в то время как Москву считают дружественной 20% опрошенных. Ещё два года назад отмечалась обратная ситуация: американцы пользовались в арабских регионах заметно большей поддержкой. В причинах повышенного интереса к РФ в арабском мире разбирался RT.

По данным социологического исследования настроений арабской молодёжи в странах Ближнего Востока и Северной Африки, за последние годы представление о России как о союзнике и партнёре в арабском обществе заметно укрепилось. Если в 2016 году значимым союзником своей страны Российскую Федерацию считали только 9% арабской молодёжи, то сегодня этот показатель составляет 20%. Отметим, что пик роста симпатий приходится на 2017 год — тогда такой ответ дали 21% респондентов.

Исследование под названием «Десятилетие надежд и страхов» (A Decade of Hopes and Fears) провело дубайское агентство ASDA’A Burson-Marsteller. В опросах приняли участие 3,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 24 лет из 16 государств с высоким процентом арабского населения. Половина ответов принадлежит юношам, половина — девушкам.

Большая часть исследования посвящена внешнеполитическим симпатиям и антипатиям молодого поколения арабов.

Так, с 2016 по 2018 год уровень дружественных настроений по отношению к Соединённым Штатам сократился в арабских странах с 25% до 13%. При этом всего за год союзнические симпатии к Вашингтону снизились в регионе на 8%, в то время как к России увеличились сразу на 12%.

Показатели различаются в зависимости от конкретного региона. Например, в 2018 году в странах Персидского залива видят в качестве своего союзника США 11% респондентов, а Россию — 14%.

Наибольший разброс отмечается в странах Леванта — под этим общим названием объединены государства, расположенные к востоку от Средиземного моря, — Ливан, Иордания, Ирак и Палестина. Здесь Россию назвали дружественным государством 31% опрошенных, а США вдвое меньше — 15%.

Сирия была исключена из исследования из-за сохраняющейся в стране военно-политической нестабильности.

«Антимусульманский уклон»

Ещё один опрос был посвящён уточнению отношения аудитории к Соединённым Штатам. Респондентам предлагалось ответить на простой вопрос: является Вашингтон противником или же союзником?

57% опрошенных заявили, что США — скорее враг их страны, 35% назвали американское государство своим союзником.

Линии этого графика перекрещиваются в точке 2017 года: как следует из приведённой статистики, именно тогда произошёл перелом в восприятии американской стороны. Тогда мнения разделились практически поровну — 46% молодых жителей арабских стран считали США другом, а 49% — противником, тогда как годом ранее Штаты пользовались значительно большей популярностью в среде арабской молодёжи — им симпатизировало 63% респондентов.

Отмечается, что Россия впервые за десять лет оказалась в топе симпатий молодёжи арабских стран, заняв четвёртое место и опередив Египет — ему симпатизирует 19% респондентов.

На первом месте находятся Объединённые Арабские Эмираты — эту страну назвали «наиболее дружественной» 37% опрошенных, на втором — Саудовская Аравия (35%), затем Кувейт (22%). Замыкают пятёрку лидеров, соответственно, Россия и Египет.

Российская Федерация стала единственной страной из другого региона, вызывающей наибольшие симпатии у арабской молодёжи. Соединённые Штаты оказались во втором десятке, заняв 11 место.

По мнению экспертов, эти перемены восприятия связаны с целым комплексом факторов.

Дональд Трамп

Reuters

Во многом свою роль могла сыграть политика Дональда Трампа — максимальное падение уровня симпатий к США в арабских странах пришлось на первый год его президентства. Отметим, что избрание Дональда Трампа на пост президента США оценили как значимый фактор 7% респондентов.

При этом из всех участников социологического исследования только 7% считают, что победа Трампа на американских выборах оказала позитивное влияние на ситуацию в их регионе, 73% арабской молодёжи придерживаются противоположной точки зрения.

По мнению старшего научного сотрудника Института арабских стран Персидского залива в Вашингтоне Хусейна Ибиша, Трамп сумел создать впечатление, будто в США процветает исламофобия, хотя на деле это не так.

Напомним, одной из первых инициатив Дональда Трампа на посту президента США стало ужесточение правил въезда в страну для граждан семи мусульманских стран. В соответствии с президентским указом «О защите страны от въезда иностранных террористов» в чёрный список были занесены выходцы из Ирана, Сомали, Ирака, Йемена, Судана, Ливии и Сирии.

Решение главы Белого дома вызвало шквал возмущения, в США прошли многочисленные митинги протеста, впоследствии действие указа было заблокировано судебной властью.

Сам Дональд Трамп нередко подвергается обвинениям в исламофобии. Как заявил в декабре прошлого года основатель Совета по исламо-американским отношениям Ибрагим Хупер, после того как главой Белого дома стал Трамп, в США начали расти антиисламские настроения.

«Основываясь на предварительных оценках, справедливо сказать, что 2017 год станет худшим годом в плане регистрации инцидентов, имеющих антимусульманский уклон», — привело слова Хупера издание The Independent.

Неприцельный огонь

Негативное впечатление на арабскую аудиторию, по мнению экспертов, также могли произвести действия американской администрации в Ираке и Сирии. При штурме иракского Мосула и сирийской Ракки американские военные и их союзники мало считались с жертвами среди мирного населения. В результате обстрелов оба населённых пункта фактически превратились в руины.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Ракке — город находится под контролем США и Демократических сил Сирии (СДС), официальные власти САР не имеют доступа в этот район. Ни восстановлением города, ни оказанием полноценной гуманитарной помощи мирному населению никто не занимается. Ещё в худшем положении оказались беженцы, запертые в лагере Эр-Рукбан неподалёку от иракской границы. Эксперты считают, что лагерь для беженцев превратился в подобие лагеря смерти — США не пропускают в этот район гуманитарные грузы и не дают людям эвакуироваться.

В целом американская кампания США в Ираке и Сирии сопровождается большими и неоправданными разрушениями.

«Мало того что США испытывают страшный приступ усталости от ближневосточного конфликта после провала в Ираке, Вашингтон ещё, похоже, забыл как достигать узкие и конкретные цели ограниченными средствами. А ведь именно это и удалось России в Сирии, и удавалось самим американцам в Кувейте в 1991 году», — отмечает в своей статье Хусейн Ибиш.

«Чувствительный вопрос»

Но особое возмущение всего арабского и мусульманского мира вызывает политика Вашингтона по отношению к Палестине. Напомним, в конце 2017 года Дональд Трамп объявил о решении перенести американское посольство в Иерусалим. Белый дом проигнорировал многочисленные предупреждения о том, что данный шаг непременно спровоцирует всплеск кровопролития в регионе, и 15 мая 2018 года новое посольство США было открыто в Иерусалиме, что было расценено как признание США Иерусалима столицей еврейского государства.

В тот же день от пуль израильских силовиков на линии палестино-израильского соприкосновения погибли десятки палестинцев, включая детей.

Все мусульманские страны выразили своё глубокое возмущение действиями Вашингтона и Тель-Авива, по всему миру прокатились массовые акции протеста. Напомним, ООН не признаёт за Израилем прав на Восточный Иерусалим, притязания еврейского государства являются главным камнем преткновения в арабо-израильском противостоянии.

Палестинцы протестуют против переезда посольства США в Иерусалим

© Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Изменения в настроениях арабской молодёжи являются не в последнюю очередь негативной реакцией на решение американского президента перенести посольство в Израиле в Иерусалим. Это вопрос очень чувствительный для арабов — таким шагом Вашингтон ущемил их чувство национального достоинства. В то же время позиция России по Палестине остаётся твёрдой и соответствует международным актам», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра партнёрства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Юрий Зинин.

Также недовольство в некоторых странах вызвало решение Вашингтона выйти из сделки по иранской ядерной программе. Такую точку зрения в интервью RT высказал профессор РГГУ Григорий Косач. «Если усреднённая цифра говорит в пользу России, то в странах Персидского залива это достигается преимущественно за счёт Катара и Омана. И Катар, и Оман имеют неплохие отношения с Ираном, и в силу этого обстоятельства и в Дохе, и в Маскате было высказано недоумение в связи с решением Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном», — считает эксперт.

По мнению Юрия Зинина, свою роль сыграло и разочарование итогами «арабской весны», которую активно поддерживали США. В отчёте ASDA’A Burson-Marsteller уточняется, что последствия этих событий негативно оценили 56% всех участников опроса, положительно — только 20%. «После «арабской весны» ситуация в ряде арабских стран не такая блестящая. Надежды, которые были, не осуществились», — отметил Зинин.

Эксперты сходятся во мнении, что основным фактором роста авторитета Москвы в арабском мире стала её последовательная позиция по ряду ключевых вопросов региональной повестки и приверженность невмешательству во внутренние дела иностранных государств. Это выгодно выделяет Россию на фоне США. Как отметил Юрий Зинин, у России выстроены отношения с разными конфликтующими силами региона.

«В Сирии, например, и в Ливии у России есть связи со всеми сторонами конфликта, в то время как другие игроки занимают строго одну сторону.

Россия притягивает тем, что деликатно относится к проблемам, не настаивает на одной точке зрения, а стремится учесть позиции самых разных игроков. Такая политика вызывает симпатию со стороны арабов», — подчеркнул Юрий Зинин.

Похожей точки зрения придерживается и востоковед, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. По мнению эксперта, главным образом престиж России растёт благодаря твёрдой и последовательной политике. Причём это происходит даже в тех странах, которые поддерживают связи с сирийской оппозицией, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, отметил эксперт.

«Мы продемонстрировали политическую волю, решимость отстаивать свои убеждения, свою политическую позицию. Всё это вызывает большое уважение», — подвёл итог Вячеслав Матузов.