Западные «партнёры» Украины не пойдут на конфликт с РФ ради Украины. Им неинтересна уже ни сама страна, ни тем более противостояние на юго-востоке. Мало того Украина, по факту, неинтересна даже России, как бы ни утверждали обратное полчища украинских пропагандистов. Так что Киев остался наедине с собственными проблемами. И только украинской власти предстоит разбираться с конфликтом в Донбассе.Такой неутешительный вердикт Украине в прямом эфире одного из киевских телеканалов вынес местный политолог Дмитрий Джангиров, тем самым признав, что надежд на спасение у украинцев просто не осталось. Почему-то многие высокопоставленные чиновники до сих пор свято верят, что Европа или США вступятся за Украину и будут давить на Россию, чтобы конфликт решился в пользу Киева. Эти же чинуши, по факту, и делегировали большую часть украинского суверенитета западным «партнёрам». Глупо теперь надеяться на то, что Запад будет волновать судьба своей колонии. Они используют её исключительно в своих интересах.Многие украинцы, в том числе и опять-таки чиновники в самых верхах, всё ещё верят, что Украина интересна и важна хотя бы России. Мол, в случае чего Москва поможет выбраться из любой ямы во избежание больших проблем у себя под боком. Но и таким мечтателям, по мнению Джангирова, стоит закатать губу. Если интерес Франции и Германии к Украине можно оценить примерно в 3-5 %, то для России судьба нерадивой соседки важна от силы на 15%. Американцы же вспоминают о Киеве, только когда нужно уколоть РФ.Украина не нужна никому со своими проблемами. То есть шансов на спасение у неё не осталось.