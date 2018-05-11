«Надежды на внешние заимствования»: зачем в Киеве создали бренд Ukraine NOW

Кабинет министров Украины утвердил первый за историю независимости бренд страны. Логотип представляет собой надпись Ukraine NOW и значок ua, в оформлении задействованы цвета флага Украины — синий и жёлтый. Источник RT в украинском правительстве рассказал, что бренд был разработан бесплатно, но за право использовать его на мероприятиях и в официальной символике придётся заплатить около $10 тыс. В соцсетях раскритиковали разработку рекламного агентства, подчеркнув, что такой логотип «за пару часов мог нарисовать любой студент». При этом, как отмечают эксперты, расчёты Киева на то, что создание бренда привлечёт в страну туристов, несостоятельны.

Логотип страны продемонстрировали и утвердили на заседании кабинета министров Украины 10 мая. Логотип представляет собой надпись Ukraine NOW, а рядом — значок ua. Слова выделены чёрным, жёлтым и синим цветами.

«Удивительно то, что за 27 лет независимости у нас не было бренда Украины. Сейчас мы осуществили первый шаг к этому и сделали единую рамку, а главное, можем работать с этим брендом с различными целевыми аудиториями и тематиками и открывать все возможности нашей прекрасной страны именно сейчас. Сегодня, 10 мая 2018 года, на Украине появился бренд Украины — Ukraine NOW», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

© kmu.gov.ua

Работа над брендом длилась около девяти месяцев, был проведён опрос шести фокус-групп в Великобритании, Германии и Польше. Респондентам демонстрировали несколько вариантов, в итоге они выделили тот, который разработало агентство Banda Agency. Новый логотип будут использовать на всех официальных мероприятиях страны за границей, а также размещать на кружках, книгах, сумках и при производстве другой украинской сувенирной продукции.

«Агентство разработало бренд для Украины бесплатно, поскольку заинтересовано в своей рекламе. Нам выгодно — бюджету это не будет стоить ни копейки. Заплатить около $10 тыс. придётся лишь за разработку технической документации и право использования бренда», — рассказал RT источник в правительстве. Однако он не стал сообщать, какую сумму пришлось потратить из бюджета на консультации с британскими специалистами, работу с фокус-группами, поездки за рубеж и прочие детали, связанные с разработкой и утверждением логотипа государства.

Неудачный пиар

Бренд Украины должен продемонстрировать иностранцам инновационность страны, привлечь туристов и бизнесменов, считает источник RT в украинском правительстве. «Западные СМИ рассказывают своим зрителям исключительно о коррупции, бедности и войне на Украине. Мы хотим изменить образ страны», — пояснил он.

Пока неизвестно, достигнет ли поставленных целей новая разработка украинского рекламного агентства Banda, получившего право на создание бренда, но его предыдущая работа — логотип песенного конкурса «Евровидение-2017» — вызвала массу насмешек среди пользователей соцсетей.

globallookpress.com

© ZUMAPRESS.com

Украинцы сравнивали логотип, который напоминал бусы, с колбасой, круассаном и даже косой лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Недовольство вызвал и высокий гонорар агентства, получившего за разработку 420 тыс. грн ($16,2 тыс.). Плюс к этому на организацию самого конкурса Украина потратила €30,2 млн, что превышает бюджеты многих стран ЕС-организаторов Евровидения, но эти затраты не окупились — туристический поток в страну не увеличился.

«Не могу об этом молчать. За нынешний бюджет Евровидения можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая этого конкурса… В Эстонии когда-то потратили €12 млн. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое Евровидение», — заявил в интервью украинскому изданию «Зеркало недели» поэт-песенник Юрий Рыбчинский в мае прошлого года.

Фиаско завершилось и создание информационного телеканала Ukraine Today, который был основан в конце августа 2014 года. Генеральным продюсером телеканала назначили экс-шеф-редактора информационной службы ТСН Татьяну Пушнову, а главным редактором стал основатель журнала «What’s On» и бывший генеральный директор бельгийского телеканала Jewish News One Питер Дикинсон. Однако уже в апреле 2016 года телеканал прекратил эфирное телевещание из-за низких рейтингов, а с 1 января 2017 года отказался от своего сайта и закрылся.

«Создать аналог Russia Today не получилось в первую очередь потому, что для продвижения телеканала необходимо было больше средств, но главное — упорства и трудолюбия сотрудников», — заявил в интервью RT продюсер крупного украинского телеканала, добавив, что на рекламу и PR государства правительство тратит очень мало средств. Например, в 2017 году на эти цели из бюджета страны было выделено 70 млн грн ($2,7 млн).

Прогноз неутешительный

Новый украинский бренд не понравился потребителям. Политолог Дмитрий Корнейчук назвал его «убожеством». «Как думаете, сколько украли на этом позорище, которое за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами фотошопа?», — написал он на своей странице в Facebook.

© depo.ua; freytaganderson.com

А фото девушки с сумкой на плече и брендом Ukraine Now, которую демонстрировали на заседании Кабмина, странным образом оказалось очень похоже на девушку, рекламирующую Венецианскую биеннале 2014 года.

«Символично, что новый «единый бренд» нашей страны Ukraine Now («Украина сейчас») придумало агентство под названием Banda. А другие товарищи — правительство — это приняли. Вот и пойми теперь, какая именно банда сделала Украину такой, как сейчас», — написал в Facebook продюссер Film.ua Group Сергей Коннов.

«Инсайд для нового бренда Украины получили из опроса инвесторов. Все как один повторяли: «Ukraine? NO!!!», — написал на своей странице в Facebook известный на Украине специалист по связям с общественностью Даниил Ваховский.

Идея создать бренд родилась не вчера, пояснил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT.

«На протяжении десяти лет выделяются деньги на разработку бренда различными рекламными агентствами. Раньше этим занимался МИД. Деньги берут из бюджета — примерно $6-7 млн в год. В бюджете есть отдельная статья «Пропаганда Украины за рубежом». Через кого средства проходят сейчас, я не в курсе, вероятно, через тот же МИД — это многолетняя практика заработка денег», — пояснил Ищенко.

Некоторое время назад была нанята американская компания лоббистов, которая должна была заниматься имиджем президента и Украины в целом.

Они также взяли деньги за организацию нескольких встреч на высшем уровне: министра иностранных дел Павла Климкина и Петра Порошенко, которая превратилась в фотоссесию, рассказал в интервью RT политолог Александр Асафов.

«Источник денег на Украине — это международные займы. На сайте Минфина Украины регулярно выкладываются справки, в каком количестве и порядке надо осуществить следующие займы. На данный момент с выплатами подобного характера от международных финансовых институтов (Европейского и Всемирного банков), есть определённые сложности, но Украина надеется, что они сами собой улягутся, — пояснил эксперт. — Деньги на подобный ребрендинг тоже связаны с надеждами на внешние заимствования. Европа небольшими платежами под конкретные дела иногда выделяет средства Украине. Но если придётся доказывать инвесторам как изменится ситуация после создания бренда, то, скорее всего, выделят скромные средства».

По словам Сафарова, существует иллюзия, что Украина — привлекательное для туристов место, хотя статистика доказывает обратное. «Это особенность украинского менталитета — не думать о завтрашнем дне, не анализировать процессы. Вероятно, они рассчитывают, что создание бренда каким-то образом изменит обстановку. Но на самом деле прогноз в этом отношении неутешительный», — подчеркнул эксперт.