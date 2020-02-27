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Надежды Эрдогана на встречу с Путиным разбились о планы президента России

27 февраля 2020, 18:09  •  174 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, понадеявшегося на встречу с российским коллегой 5 марта. В Кремле надежды турка разбили, напомнив, что в планах Путина этой встречи пока нет.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что на 5 марта этого года якобы запланирована его двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Больше того, отмечалось, что саммит лидеров пройдёт именно на турецкой территории - сюда прибудет российская делегация.
Однако в Кремле надежды Эрдогана на мартовскую встречу с российским коллегой разбили, напомнив, что в планах Путина её пока нет. Об этом, в частности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Тем не менее представитель Кремля напомнил, что рабочие встречи, как и экспертные - по сложившейся ситуации в сирийском Идлибе, продолжаются.
Напомним, ранее турецкий политик в рамках своего выступления в Измире заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель 5 марта.
Согласно предварительным данным, лидеры могут провести четырёхсторонние переговоры в Стамбуле. Основной темой станет урегулирование конфликта в сирийской провинции Идлиб, где протурецкие боевики атаковали позиции сирийской правительственной армии.
Как надеется Эрдоган, после переговоров стороны могут выработать дорожную карту действий. При этом Анкара отказывается считать свои действия в Сирии авантюрой, поскольку турки якобы отстаивают свои нацинтересы в регионе.

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