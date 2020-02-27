Надежды Эрдогана на встречу с Путиным разбились о планы президента России

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что на 5 марта этого года якобы запланирована его двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Больше того, отмечалось, что саммит лидеров пройдёт именно на турецкой территории - сюда прибудет российская делегация.

Однако в Кремле надежды Эрдогана на мартовскую встречу с российским коллегой разбили, напомнив, что в планах Путина её пока нет. Об этом, в частности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее представитель Кремля напомнил, что рабочие встречи, как и экспертные - по сложившейся ситуации в сирийском Идлибе, продолжаются.

Напомним, ранее турецкий политик в рамках своего выступления в Измире заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель 5 марта.

Согласно предварительным данным, лидеры могут провести четырёхсторонние переговоры в Стамбуле. Основной темой станет урегулирование конфликта в сирийской провинции Идлиб, где протурецкие боевики атаковали позиции сирийской правительственной армии.

Как надеется Эрдоган, после переговоров стороны могут выработать дорожную карту действий. При этом Анкара отказывается считать свои действия в Сирии авантюрой, поскольку турки якобы отстаивают свои нацинтересы в регионе.