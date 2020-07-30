Надежды, что мы уйдем "в ноль", нет: Собянин рассказал о перспективах развития эпидемии в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что Москва пережила пик эпидемии коронавируса. По его словам, сейчас наблюдается очевидное снижение заболеваемости и на данном этапе наблюдается минимальный уровень, ниже которого опускаться число инфицированных уже не будет.

Однако, указал Собянин в эфире федерального телеканала, надеяться на то, что число выявленных случаев заболевания уйдёт "в ноль", не стоит. Москва - это мегаполис, здесь постоянно передвигаются миллионы людей, и сотни тысяч приезжают из других регионов.

По его оценкам, в ближайшие недели будет фиксироваться число заражённых в коридоре 650-700 ежедневно.

При этом, накануне отмечал столичный градоначальник, в ближайший месяц в городе по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия.

"Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа", - заявлял Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.