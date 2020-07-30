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Надежды, что мы уйдем "в ноль", нет: Собянин рассказал о перспективах развития эпидемии в Москве

30 июля 2020, 20:05  •  30 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик эпидемии в столице пройден. Однако, по его словам, лелеять надежд, что число выявленных случаев заражения уйдёт "в ноль", не стоит.
Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что Москва пережила пик эпидемии коронавируса. По его словам, сейчас наблюдается очевидное снижение заболеваемости и на данном этапе наблюдается минимальный уровень, ниже которого опускаться число инфицированных уже не будет.
Однако, указал Собянин в эфире федерального телеканала, надеяться на то, что число выявленных случаев заболевания уйдёт "в ноль", не стоит. Москва - это мегаполис, здесь постоянно передвигаются миллионы людей, и сотни тысяч приезжают из других регионов.
По его оценкам, в ближайшие недели будет фиксироваться число заражённых в коридоре 650-700 ежедневно.
При этом, накануне отмечал столичный градоначальник, в ближайший месяц в городе по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия.
"Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа", - заявлял Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

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