Надежды американцев вернуть в строй Boeing 737 MAX провалились. Как минимум – на несколько месяцев

В США в ближайшие месяцы не намерены возобновлять полеты лайнеров серии 737 MAX от компании Boeing. Об этом сообщил глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниэл Элуэлл.

Он пояснил, что даже если потребуется для возобновления полетов ждать еще год, значит, это будет сделано.

По информации The Wall Srteet Journal, FAA не получило от Boeing официального сообщения об обновленном ПО. Кроме того, эксперты не вынесли решения, необходима ли в этой связи переподготовка летчиков для нового программного обеспечения.

Ранее корпорация Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения (ПО) лайнеров модели 737 Max. В компании также сообщили об усовершенствовании учебных и образовательных пособий по применению нового программного обеспечения.