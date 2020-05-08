Надежды 73% разрушил Саакашвили: Эксперт заявил о беспомощности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не способен вести самостоятельную политику и контролировать соратников из партии "Слуга народа". Об этом телеканалу "360" заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее стало известно о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили так и не вошёл в состав правительства Украины. Вместо этого его назначили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

Данный шаг позволил избежать голосования в Раде по кандидатуре грузинского политика. На это указал и Мартынов, добавив, что попытки Зеленского протолкнуть Саакашвили на пост вице-премьера по реформам провалились, несмотря на формальное большинство в правительстве.

При этом наличие экс-президента Грузии в исполнительной власти Украины делает невозможным разговоры с Москвой.

"Все эти надежды 73% украинских избирателей оказались тщетны", - поведал Мартынов.