Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик о...
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова....
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
Главная / Политика

Надежды 73% разрушил Саакашвили: Эксперт заявил о беспомощности Зеленского

08 мая 2020, 12:10  •  97 • Политика
Алексей Мартынов заявил о полной беспомощности президента Украины Владимира Зеленского, который не смог протолкнуть Михаила Саакашвили в кабмин. При этом эксперт уверен, что 73% избирателей обманулись в своих надеждах.
Президент Украины Владимир Зеленский не способен вести самостоятельную политику и контролировать соратников из партии "Слуга народа". Об этом телеканалу "360" заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее стало известно о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили так и не вошёл в состав правительства Украины. Вместо этого его назначили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
Данный шаг позволил избежать голосования в Раде по кандидатуре грузинского политика. На это указал и Мартынов, добавив, что попытки Зеленского протолкнуть Саакашвили на пост вице-премьера по реформам провалились, несмотря на формальное большинство в правительстве.
При этом наличие экс-президента Грузии в исполнительной власти Украины делает невозможным разговоры с Москвой.
"Все эти надежды 73% украинских избирателей оказались тщетны", - поведал Мартынов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
08 мая 2020, 01:10
Активность НАТО в Арктике не прошла незамеченной: Посольство в Норвегии выступило с заявлением
08 мая 2020, 01:10
"Собянин не орёл, но…": Слова Путина о мэре Москвы раскрыл политолог Крутаков
08 мая 2020, 06:10
США "забыли" о Советском Союзе, перечисляя потери Второй мировой войны
08 мая 2020, 03:10
Пушков высказался о бессмысленности НАТО
08 мая 2020, 06:10
У Решетникова есть пара-тройка недель. Гаспарян о судьбе "опального" министра
08 мая 2020, 10:10
США помогут Украине вернуть Крым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2020, 02:10
Украинские неонацисты «потроллили» одесситов, почтивших жертв массового убийства земляков
02 мая 2020, 19:10
"Силуанову это ой как не по душе": Болезнь Мишустина аукнется Минфину. Мнение Иваткиной
04 мая 2020, 08:10
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
01 мая 2020, 20:10
Делягин, говоря об и. о. премьера Белоусове, несколько раз оговорился: "Очень хочу ошибиться"
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.