Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михаил Саакашвили переориентировался с Украины на Грузию
Фейковый трафик: как депутаты намерены заставить соцсети удалять недостоверную и...
«Не просто ошибка, а обман»: как Великобритания отказалась от совместного с Росс...
Перепады давления: почему в Берлине и Вашингтоне заговорили о возвращении россий...
Главная / Украина

Надежду Савченко проверят на полиграфе

05 апреля 2018, 00:39  •  39 • Украина
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО, проверят на полиграфе. Об этом сообщила пресс-служба нардепа.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

«5 апреля в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа», — говорится в сообщении в Facebook.

Также отмечается, что адвокаты Савченко до сих пор не получили материалов производства для ознакомления.

Ранее Вера Савченко сообщила, что её сестра похудела на 10 кг с начала голодовки.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Нардеп объявила голодовку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

39
Источник
Похожие новости
05 апреля 2018, 00:39
Надежду Савченко проверят на полиграфе
04 апреля 2018, 05:09
«Кузня» Порошенко: почему украинский флот не может получить американские катера
04 апреля 2018, 14:54
Посольство России требует предоставить доступ к экипажу арестованного на Украине судна «Норд»

Загрузка...
05 апреля 2018, 00:39
Капитан задержанного властями Украины судна «Норд» госпитализирован
04 апреля 2018, 11:39
Адвокат заявил, что капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» похитили
03 апреля 2018, 19:24
Высланным из стран ЕС российским дипломатам запретят въезд на Украину
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
05 апреля 2018, 00:39
Капитан задержанного властями Украины судна «Норд» госпитализирован
05 апреля 2018, 00:39
«Принципиально новые механизмы»: как лидеры России, Турции и Ирана предлагают урегули...
05 апреля 2018, 00:40
«Игнорирование очевидных проблем»: почему Запад не отвечает на призывы России усилить...
05 апреля 2018, 00:39
Утраченный символ: почему курдский лидер Абдулла Оджалан не смог объединить разделённ...
05 апреля 2018, 00:39
На Украине заявили о «трёхсотлетней» войне с Россией
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 марта 2018, 08:09
Россия не будет вечным мальчиком для битья
31 марта 2018, 23:09
Евразийский союз не поддерживает Россию против Британии и НАТО (Камран Гасанов)
29 марта 2018, 15:54
США в открытую атакуют Асада и Россию
30 марта 2018, 20:54
Эксперт оценил обжалование «Газпромом» решения суда по спору с «Нафтогазом»
31 марта 2018, 06:54
Макрон подставил Терезу Мэй (Руслан Осташко)
29 марта 2018, 04:40
Если бы его заблокировали два года назад...
31 марта 2018, 02:24
Отмажьте его еще 100 раз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.