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Надежду Савченко проверят на полиграфе
05 апреля 2018, 00:39 • 39 • Украина
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО, проверят на полиграфе. Об этом сообщила пресс-служба нардепа.
Reuters © Valentyn Ogirenko
«5 апреля в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа», — говорится в сообщении в Facebook.
Также отмечается, что адвокаты Савченко до сих пор не получили материалов производства для ознакомления.
Ранее Вера Савченко сообщила, что её сестра похудела на 10 кг с начала голодовки.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Нардеп объявила голодовку.
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