|
Надежду Савченко оперируют в Киеве
27 ноября 2018, 14:54 • 83 • Украина
Депутата Верховной рады Надежду Савченко оперируют в одной из больниц украинской столицы, сообщила на странице в Facebook её сестра Вера Савченко.
РИА Новости
«Операция продолжается», — написала она.
По словам сестры депутата, Савченко делают операцию на коленном суставе.
Она также добавила, что сразу после операции политика намерены доставить в СИЗО.
Ранее стало известно, что Савченко, претендующая на пост президента Украины, намерена вести свою избирательную кампанию из СИЗО.
Согласно планам парламентария, её будут возить в автозаке на встречи с избирателями.
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
21 ноября 2018, 12:39
|
26 ноября 2018, 06:39
|
26 ноября 2018, 00:09
|
25 ноября 2018, 17:39
|
21 ноября 2018, 12:09
|
22 ноября 2018, 08:24
|
21 ноября 2018, 12:54