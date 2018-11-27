Надежду Савченко оперируют в Киеве

Депутата Верховной рады Надежду Савченко оперируют в одной из больниц украинской столицы, сообщила на странице в Facebook её сестра Вера Савченко.

«Операция продолжается», — написала она.

По словам сестры депутата, Савченко делают операцию на коленном суставе.

Она также добавила, что сразу после операции политика намерены доставить в СИЗО.

Ранее стало известно, что Савченко, претендующая на пост президента Украины, намерена вести свою избирательную кампанию из СИЗО.

Согласно планам парламентария, её будут возить в автозаке на встречи с избирателями.