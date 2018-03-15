Надежду на гуманизм гильотины лучше оставить • 101 • Аналитика Машина глобального управления Запада по определению неспособна принимать решения в интересах таких инакомыслящих государств, как Россия







Вот вы мне скажите – неужели Президент России Владимир Путин настолько плох головой, что за пару недель до президентских выборов, на которых он гарантированно одержит блестящую победу, способен отдать приказ отравить бывшего полковника ФСБ Скрипаля? Причем отравить не где-нибудь, а именно в Англии, где только и ждут очередного трупа с «полонием»!





Или вот президент Сирии Башар Асад. Вы можете поверить, что он настолько безголовый идиот, что приказал применить запрещенное международными законами химическое оружие своим войскам, которые и без того прекрасно разгромили ИГИЛ и добивают «умеренных террористов» в Восточной Гуте?



Или взять совсем уже хрестоматийного злодея Ким Чен Ына. Вы действительно думаете, что этот кореец, который разжился от силы парочкой ядерных ракет, собирается атаковать с их помощью ядерную сверхдержаву – США?



Уже не говорю про несчастных российских спортсменов, которые якобы, подобно мышам-садомазохистам, «колются, плачут, но продолжают грызть кактус», то есть - не переставая кушают запрещенные препараты, несмотря на всемирное антидопинговое расследование МОК, WADA и лично «оскароносца» Родченкова!



Оставаясь в здравом уме и твердой памяти, невозможно оценить все эти обвинения иначе, как стопроцентную чушь, или, как сейчас принято выражаться – «голимое фуфло». Не имеющее ни малейшего отношения к реальной действительности и к элементарной логике.

Однако тот факт, что Запад, который один за другим надувает эти мыльные пузыри и делает их основой своей глобальной политики, позволяет прийти к некоторым достаточно важным выводам относительно того, с кем мы имеем дело и чего от него следует ждать.



Во-первых, вполне очевидная алогичность всех этих «волшебных историй», что, в нормальном случае, делает их явно дефективными и непригодными к использованию, указывает на то, что применительно к массовой аудитории, на которую все эти фейки в основном и рассчитаны, о сколько-нибудь нормальном, а, тем более, основанном на здравом смысле и элементарной логике мировосприятии, говорить не приходится.



Судя по всему, западная пропаганда имеет дело с такими мега-тараканами в головах окормляемой ею публики, которая воспринимает мир исключительно через «волшебные очки» Голливуда, что утруждать себя какими-то логически обоснованными доводами она считает делом полностью избыточным. В этом умственном зазеркалье, населенном исключительно злобными и страховидными орками (русскими, китайскими, корейскими, иранскими, сирийскими – далее по списку) и благородными американскими красавцами-суперменами, главное – вовремя ткнуть пальцем в очередного злодея. И потом можно вешать на него любую тухлятину - всё проглотят. Так что специфика внутренней пропаганды для опущенного до уровня условных рефлексов местного жвачного поголовья представляется вполне адекватной и достаточно эффективной.



Однако у некоторых наших дотошных читателей в этом месте наверняка возникнет следующий вопрос. Ну ладно – допустим, что для собственного стада баранов этого бессвязного воя вполне достаточно. Но ведь есть и другой уровень рассмотрения данных вопросов - тот, который мы привыкли называть международным. Существуют десятки, если не сотни соответствующих «интернациональных» структур, где рассматриваются все актуальные проблемы текущей политики и вообще жизни всего Человечества. И уж там то, наверняка требуется, в обоснование своих претензий, что-то более серьезное, чем публичная истерика Терезы Мэй насчет «акта войны со стороны России», или перманентное беснование «бомбардировщицы» Никки Хейли в Совбезе ООН.



Увы, но это и есть самое большое заблуждение, которое только можно себе представить. Ничего подобного для выдвижения каких–либо, даже самых далеко идущих обвинений, Западу не требуется и в этих международных инстанциях. Потому что непростительным верхом наивности является уже само по себе их восприятие как, де-факто, международных, то есть, беспристрастно работающих в интересах всего Человечества. Рейдеры с Капитолийского холма



На сегодняшний день единственной такой инстанцией, которая еще может, с грехом пополам, выполнять подобные функции, остается только Совет безопасности ООН. Да и то лишь по той причине, что Россия и Китай обладают там правом вето. И, кстати, именно поэтому данное право пытаются у России под любыми предлогами отнять.



Все остальное является ничем иным, как закамуфлированной под международные инстанции машиной глобального управления Запада, главным образом англосаксонского. Стоит только присмотреться повнимательней ко всем этим хитрым структурам, как становится ясно, что это части одного целого, принимающие согласованные решения всегда в интересах одной и той же западной стороны. Что нисколько не удивительно, поскольку все эти инстанции до предела нашпигованы западными политиками, дипломатами и юристами и к тому же чаще всего находятся на почти полном содержании США и их ближайших сподвижников.



Примеров того, как именно и в чьих интересах работает эта глобальная машина западного управления, хоть пруд пруди. Достаточно вспомнить так называемый «гаагский трибунал по бывшей Югославии». Судилище, специально организованное Западом для прикрытия практически поголовного убийства в тюрьме политических и военных лидеров сербского сопротивления агрессии Запада на Балканах.



Ничуть не лучше так называемый «международный уголовный суд», который исправно штампует заказные вердикты в отношении любых лидеров независимых государств, которые осмелились перечить воле Запада. Так было, например, с Муаммаром Каддафи, которого обвинили в убийстве десятков тысяч ливийцев, трупы которых почему-то до сих пор не нашли. Так было и с президентом Судана, который вздумал возражать нефтелюбивому Западу в его планах раздела этой страны. Не поздно ли спохватились? Хмеймим и весь северо-запад САР под прицелом «агрессивного детища» Турции



А есть еще «европейский суд по правам человека» стабильно выносящий анекдотические, но при этом политически мотивированные вердикты, типа выплаты денежной компенсации одной украинской девице, которую «преследовали власти» за попытку пожарить яичницу на Вечном огне.



Вся система международных экономических отношений, в свою очередь, оплетена бесчисленными и целиком западными торговыми и юридическими инстанциями, которые всегда решают все вопросы именно так, как от них это требуется. Понадобилось, например, США организовать финансирование своего клиента - путчистского киевского режима через структуру Международного валютного фонда. И тут же в устав этой организации были внесены радикальные изменения, позволяющие финансировать государство, заведомо не способное рассчитаться по своим долгам. Захотела та же Америка ввести так называемые «экономические санкции» против России, полностью противоречащие правилам свободной международной торговли. И Всемирная торговая организация, якобы стоящая на страже этих правил, тут же взяла под козырек, набрала в рот воды и сделала вид, что её «там не стояло».



Или кто-то сомневался, что «стокгольмский третейский арбитраж» примет именно то решение, которое полностью удовлетворяет абсолютно дикие претензии к России со стороны киевского «Нафтогаза» и в ущерб совершенно законным, приписанным во всех договорах с Украиной, интересам российского «Газпрома»?



У меня нет ни малейших сомнений и в том, что как только поступит соответствующая команда, немедленно и с превеликим энтузиазмом тамошние судебные инстанции проштампуют и решения об аресте любого российского имущества за рубежом во исполнение бредовых претензий Киева.



И это в то время, когда те же западные суды за три года даже пальцем не пошевелили для возвращения России фактически украденного Киевом российского кредита в три миллиарда долларов!



Про легендарный «международный олимпийский комитет» с приданным ему диверсионным спецподразделением ЦРУ США, известным как WADA, которые на основании царапин на пробирках фактически уничтожают мировой олимпийский спорт, потому что так нужно Америке, уже и не говорю. Эти «кадры» настолько обленились маскировать свои действия, что после отстранения российских спортсменов от олимпиады в Рио-де-Жанейро на голубом глазу признались, что никаких доказательств по этому поводу у них просто нет. Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?



Нет их и по всем остальным поводам. Потому что причина такой неслыханной борзости совершенно другая. Исполнителям, каковыми являются якобы целиком независимые «международные спортивные функционеры», был дан четкий приказ. Который необходимо было выполнить любой ценой. Хоть тресни, но сделай изрядную гадость этому непонятливому, вечно стоящему поперек западной дороги Путину.



Список вопиющих беззаконий, совершаемых якобы «международными», а на самом деле целиком западными, инстанциями в отношении России можно продолжать до бесконечности. Потому что имя этим инстанциям - легион. За границами РФ нет практически ни одного международного органа (кроме помянутого СБ ООН), куда Россия могла бы обратиться и рассчитывать на справедливое решение.



Так устроен этот мир, завоеванный Западом в свое время практически полностью. И наивен тот, кто думает, что завоеватели, посыпав голову пеплом, признали свою историческую неправоту и сдали свои позиции. Черта с два! Просто контроль над Человечеством с их стороны приобрел за прошедшие века максимально изощренный, предельно завуалированный характер, которые к тому же упакован в гламурные «международные» форматы, обильно присыпанные блестящим конфетти практически монопольной и глобальной западной пропаганды. Загадившей мозги миллиардов людей до практически неизлечимого состояния.



Вся эта система работает ради одной, неизменной цели – удержания в полном повиновении всех государств и народов мира, которым предназначено быть геополитическими рабами Запада, его бензоколонками, или чем-нибудь еще в этом роде. И как только где-нибудь, в чьих-нибудь значимых головах возникает осознание этого беспросветного рабства и желание от него избавиться, как соответствующее правительство, государство, а, при необходимости, весь народ объявляются нарушителями «глобального миропорядка», «угрозой всему человечеству», «государством-агрессором», «мировым центром допинга», «кровавым режимом», «страной-изгоем» и так далее по давно утвержденному перечню. Оружейный цугцванг Вашингтона



А поскольку мы не чужды логике, то какой логический вывод из всего этого напрашивается? Очевидно следующий: любые попытки любой страны, в том числе и Российской Федерации, отстоять любые свои целиком законные и суверенные интересы на так называемом «международном уровне», неминуемо потерпят неудачу из-за практически полного и прямого подчинения большинства ныне существующих т.н. «международных организаций», во всех сферах деятельности Человечества, единому центру управления и принятия решений, находящемуся на Западе.



По сути дела, вопрос ставится Западом следующим образом. Либо вы, в данном случае Россия, позволяете нам делать с вами все, что нам угодно, вплоть до расчленения и полного ограбления вашей страны, либо мы объявляем вас вне закона и натравливаем на вас всех собак, целые своры которых имеются в нашем распоряжении.



В свете указанной парадигмы, любые попытки со стороны определенных отечественных инстанций и отдельных лиц апеллировать к такого рода элементам чужой системы глобального управления, являются либо непростительной наивностью, пополам с глупостью, либо, что еще хуже - поползновением к сговору с геополитическим врагом за счет интересов самой России. Ибо единственным условием, которое Запад считает приемлемым для снижения своего совокупного и всестороннего давления на нашу и любую другую страну, является только её безоговорочная капитуляция и принятие предложенных извне «правил игры». Вот вы мне скажите – неужели Президент России Владимир Путин настолько плох головой, что за пару недель до президентских выборов, на которых он гарантированно одержит блестящую победу, способен отдать приказ отравить бывшего полковника ФСБ Скрипаля? Причем отравить не где-нибудь, а именно в Англии, где только и ждут очередного трупа с «полонием»!Или вот президент Сирии Башар Асад. Вы можете поверить, что он настолько безголовый идиот, что приказал применить запрещенное международными законами химическое оружие своим войскам, которые и без того прекрасно разгромили ИГИЛ и добивают «умеренных террористов» в Восточной Гуте?Или взять совсем уже хрестоматийного злодея Ким Чен Ына. Вы действительно думаете, что этот кореец, который разжился от силы парочкой ядерных ракет, собирается атаковать с их помощью ядерную сверхдержаву – США?Уже не говорю про несчастных российских спортсменов, которые якобы, подобно мышам-садомазохистам, «колются, плачут, но продолжают грызть кактус», то есть - не переставая кушают запрещенные препараты, несмотря на всемирное антидопинговое расследование МОК, WADA и лично «оскароносца» Родченкова!Оставаясь в здравом уме и твердой памяти, невозможно оценить все эти обвинения иначе, как стопроцентную чушь, или, как сейчас принято выражаться – «голимое фуфло». Не имеющее ни малейшего отношения к реальной действительности и к элементарной логике.Однако тот факт, что Запад, который один за другим надувает эти мыльные пузыри и делает их основой своей глобальной политики, позволяет прийти к некоторым достаточно важным выводам относительно того, с кем мы имеем дело и чего от него следует ждать.Во-первых, вполне очевидная алогичность всех этих «волшебных историй», что, в нормальном случае, делает их явно дефективными и непригодными к использованию, указывает на то, что применительно к массовой аудитории, на которую все эти фейки в основном и рассчитаны, о сколько-нибудь нормальном, а, тем более, основанном на здравом смысле и элементарной логике мировосприятии, говорить не приходится.Судя по всему, западная пропаганда имеет дело с такими мега-тараканами в головах окормляемой ею публики, которая воспринимает мир исключительно через «волшебные очки» Голливуда, что утруждать себя какими-то логически обоснованными доводами она считает делом полностью избыточным. В этом умственном зазеркалье, населенном исключительно злобными и страховидными орками (русскими, китайскими, корейскими, иранскими, сирийскими – далее по списку) и благородными американскими красавцами-суперменами, главное – вовремя ткнуть пальцем в очередного злодея. И потом можно вешать на него любую тухлятину - всё проглотят. Так что специфика внутренней пропаганды для опущенного до уровня условных рефлексов местного жвачного поголовья представляется вполне адекватной и достаточно эффективной.Однако у некоторых наших дотошных читателей в этом месте наверняка возникнет следующий вопрос. Ну ладно – допустим, что для собственного стада баранов этого бессвязного воя вполне достаточно. Но ведь есть и другой уровень рассмотрения данных вопросов - тот, который мы привыкли называть международным. Существуют десятки, если не сотни соответствующих «интернациональных» структур, где рассматриваются все актуальные проблемы текущей политики и вообще жизни всего Человечества. И уж там то, наверняка требуется, в обоснование своих претензий, что-то более серьезное, чем публичная истерика Терезы Мэй насчет «акта войны со стороны России», или перманентное беснование «бомбардировщицы» Никки Хейли в Совбезе ООН.Увы, но это и есть самое большое заблуждение, которое только можно себе представить. Ничего подобного для выдвижения каких–либо, даже самых далеко идущих обвинений, Западу не требуется и в этих международных инстанциях. Потому что непростительным верхом наивности является уже само по себе их восприятие как, де-факто, международных, то есть, беспристрастно работающих в интересах всего Человечества.На сегодняшний день единственной такой инстанцией, которая еще может, с грехом пополам, выполнять подобные функции, остается только Совет безопасности ООН. Да и то лишь по той причине, что Россия и Китай обладают там правом вето. И, кстати, именно поэтому данное право пытаются у России под любыми предлогами отнять.Все остальное является ничем иным, как закамуфлированной под международные инстанции машиной глобального управления Запада, главным образом англосаксонского. Стоит только присмотреться повнимательней ко всем этим хитрым структурам, как становится ясно, что это части одного целого, принимающие согласованные решения всегда в интересах одной и той же западной стороны. Что нисколько не удивительно, поскольку все эти инстанции до предела нашпигованы западными политиками, дипломатами и юристами и к тому же чаще всего находятся на почти полном содержании США и их ближайших сподвижников.Примеров того, как именно и в чьих интересах работает эта глобальная машина западного управления, хоть пруд пруди. Достаточно вспомнить так называемый «гаагский трибунал по бывшей Югославии». Судилище, специально организованное Западом для прикрытия практически поголовного убийства в тюрьме политических и военных лидеров сербского сопротивления агрессии Запада на Балканах.Ничуть не лучше так называемый «международный уголовный суд», который исправно штампует заказные вердикты в отношении любых лидеров независимых государств, которые осмелились перечить воле Запада. Так было, например, с Муаммаром Каддафи, которого обвинили в убийстве десятков тысяч ливийцев, трупы которых почему-то до сих пор не нашли. Так было и с президентом Судана, который вздумал возражать нефтелюбивому Западу в его планах раздела этой страны.А есть еще «европейский суд по правам человека» стабильно выносящий анекдотические, но при этом политически мотивированные вердикты, типа выплаты денежной компенсации одной украинской девице, которую «преследовали власти» за попытку пожарить яичницу на Вечном огне.Вся система международных экономических отношений, в свою очередь, оплетена бесчисленными и целиком западными торговыми и юридическими инстанциями, которые всегда решают все вопросы именно так, как от них это требуется. Понадобилось, например, США организовать финансирование своего клиента - путчистского киевского режима через структуру Международного валютного фонда. И тут же в устав этой организации были внесены радикальные изменения, позволяющие финансировать государство, заведомо не способное рассчитаться по своим долгам. Захотела та же Америка ввести так называемые «экономические санкции» против России, полностью противоречащие правилам свободной международной торговли. И Всемирная торговая организация, якобы стоящая на страже этих правил, тут же взяла под козырек, набрала в рот воды и сделала вид, что её «там не стояло».Или кто-то сомневался, что «стокгольмский третейский арбитраж» примет именно то решение, которое полностью удовлетворяет абсолютно дикие претензии к России со стороны киевского «Нафтогаза» и в ущерб совершенно законным, приписанным во всех договорах с Украиной, интересам российского «Газпрома»?У меня нет ни малейших сомнений и в том, что как только поступит соответствующая команда, немедленно и с превеликим энтузиазмом тамошние судебные инстанции проштампуют и решения об аресте любого российского имущества за рубежом во исполнение бредовых претензий Киева.И это в то время, когда те же западные суды за три года даже пальцем не пошевелили для возвращения России фактически украденного Киевом российского кредита в три миллиарда долларов!Про легендарный «международный олимпийский комитет» с приданным ему диверсионным спецподразделением ЦРУ США, известным как WADA, которые на основании царапин на пробирках фактически уничтожают мировой олимпийский спорт, потому что так нужно Америке, уже и не говорю. Эти «кадры» настолько обленились маскировать свои действия, что после отстранения российских спортсменов от олимпиады в Рио-де-Жанейро на голубом глазу признались, что никаких доказательств по этому поводу у них просто нет.Нет их и по всем остальным поводам. Потому что причина такой неслыханной борзости совершенно другая. Исполнителям, каковыми являются якобы целиком независимые «международные спортивные функционеры», был дан четкий приказ. Который необходимо было выполнить любой ценой. Хоть тресни, но сделай изрядную гадость этому непонятливому, вечно стоящему поперек западной дороги Путину.Список вопиющих беззаконий, совершаемых якобы «международными», а на самом деле целиком западными, инстанциями в отношении России можно продолжать до бесконечности. Потому что имя этим инстанциям - легион. За границами РФ нет практически ни одного международного органа (кроме помянутого СБ ООН), куда Россия могла бы обратиться и рассчитывать на справедливое решение.Так устроен этот мир, завоеванный Западом в свое время практически полностью. И наивен тот, кто думает, что завоеватели, посыпав голову пеплом, признали свою историческую неправоту и сдали свои позиции. Черта с два! Просто контроль над Человечеством с их стороны приобрел за прошедшие века максимально изощренный, предельно завуалированный характер, которые к тому же упакован в гламурные «международные» форматы, обильно присыпанные блестящим конфетти практически монопольной и глобальной западной пропаганды. Загадившей мозги миллиардов людей до практически неизлечимого состояния.Вся эта система работает ради одной, неизменной цели – удержания в полном повиновении всех государств и народов мира, которым предназначено быть геополитическими рабами Запада, его бензоколонками, или чем-нибудь еще в этом роде. И как только где-нибудь, в чьих-нибудь значимых головах возникает осознание этого беспросветного рабства и желание от него избавиться, как соответствующее правительство, государство, а, при необходимости, весь народ объявляются нарушителями «глобального миропорядка», «угрозой всему человечеству», «государством-агрессором», «мировым центром допинга», «кровавым режимом», «страной-изгоем» и так далее по давно утвержденному перечню.А поскольку мы не чужды логике, то какой логический вывод из всего этого напрашивается? Очевидно следующий: любые попытки любой страны, в том числе и Российской Федерации, отстоять любые свои целиком законные и суверенные интересы на так называемом «международном уровне», неминуемо потерпят неудачу из-за практически полного и прямого подчинения большинства ныне существующих т.н. «международных организаций», во всех сферах деятельности Человечества, единому центру управления и принятия решений, находящемуся на Западе.По сути дела, вопрос ставится Западом следующим образом. Либо вы, в данном случае Россия, позволяете нам делать с вами все, что нам угодно, вплоть до расчленения и полного ограбления вашей страны, либо мы объявляем вас вне закона и натравливаем на вас всех собак, целые своры которых имеются в нашем распоряжении.В свете указанной парадигмы, любые попытки со стороны определенных отечественных инстанций и отдельных лиц апеллировать к такого рода элементам чужой системы глобального управления, являются либо непростительной наивностью, пополам с глупостью, либо, что еще хуже - поползновением к сговору с геополитическим врагом за счет интересов самой России. Ибо единственным условием, которое Запад считает приемлемым для снижения своего совокупного и всестороннего давления на нашу и любую другую страну, является только её безоговорочная капитуляция и принятие предложенных извне «правил игры». Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 101 Источник Похожие новости Террор и борьба с ним. «Дело Хиндави» И звуки Моцарта и хруст баварской рульки Рейдеры с Капитолийского холма

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