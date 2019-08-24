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Надежда Савченко утверждает, что "украинизирует Россию" своими выступлениями

24 августа 2019, 11:09  •  55 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко утверждает, что постепенно "украинизирует Россию" своими выступлениями для прессы. Технологию украинизации она рассказала в эфире телеканала NewsOne.
В разговоре с журналистами Савченко рассказала, что следит за тем, как её выступления транслируют в России. По её словам, зачастую высказывания на украинским языке в российских телеэфирах сопровождают не переводом, а титрами.
"Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах", - пояснила она.
Это обстоятельство, утверждает экс-депутат, способствует пониманию гражданами России украинского языка, чему она очень рада.
"И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно - суть в понимании", - приводит её слова РИА Новости.
Напомним, Надежде Савченко не удалось попасть в новый состав Верховной рады Украины по одномандатному округу в Донецкой области. За неё проголосовали только восемь человек.

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