Надежда Савченко утверждает, что "украинизирует Россию" своими выступлениями

В разговоре с журналистами Савченко рассказала, что следит за тем, как её выступления транслируют в России. По её словам, зачастую высказывания на украинским языке в российских телеэфирах сопровождают не переводом, а титрами.

"Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах", - пояснила она.

Это обстоятельство, утверждает экс-депутат, способствует пониманию гражданами России украинского языка, чему она очень рада.

"И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно - суть в понимании", - приводит её слова РИА Новости.

Напомним, Надежде Савченко не удалось попасть в новый состав Верховной рады Украины по одномандатному округу в Донецкой области. За неё проголосовали только восемь человек.