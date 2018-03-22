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Надежда Савченко рассказала, чего боится Порошенко

22 марта 2018, 14:54  •  105 • Политика
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала о страхе в глазах украинского лидера Петра Порошенко, когда она пожимала ему руку.
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Петр Порошенко испытывал страх, когда пожимал ей руку. Савченко уверена, власти в Киеве боялись, что она действительно вернется. Свой комментарий Савченко дала в беседе с NewsOne.
Савченко говорит, что понимала, ее больше всего хотят видеть мертвой. Но вышло иначе. И в ходе встречи с Петром Порошенко Надежда Савченко, по ее словам, стала докладывать о возможном теракте. И тогда он испугался, говорит политик.
- Он испугался, по первому взгляду видно, как только меня увидел, как только я ему пожала руку, - говорит Надежда Савченко. - Я такие испуганные глаза как у него видела только в зале (парламента - ред.), когда кто-то пустил слух, что у меня есть гранаты.
Напомним, ранее в Киеве попытались раздуть скандал о том, что Савченко якобы хочет подорвать Верховную Раду Украины. Более того, на самом высоком уровне заявляли, что депутат будет стрелять из минометов, а затем добивать людей автоматами. Савченко в ответ выпустила ироничный ролик, где сказал всего пару слов. В том числе "ба-бах!".

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