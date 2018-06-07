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Надежда Савченко подала в суд на Верховную раду

07 июня 2018, 14:24  •  91 • Украина

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала иск в суд о признании незаконным решения украинского парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Адвокат Константин Глоба подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда административный иск о признании противоправным бездействие субъекта властных полномочий и признании противоправными и отмене решений", - говорится в сообщении.

По мнению Савченко, решения депутатов о привлечении ее к ответственности и аресте были приняты незаконно. Ответчиком по иску выступает Верховная рада. В пресс-службе партии также отметили, что считают дело против Савченко "политически мотивированным".

По версии украинского следствия, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку. Позже суд продлила ей арест еще на два месяца, а также отклонил ее апелляционную жалобу об изменении меры пресечения.

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