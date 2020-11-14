Надежда Савченко напомнила о себе, заявив о "преступлении против народа Украины"

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, успевшая побывать в заключении как в России, так и на Украине, раскритиковала Киев за ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По её мнению, это "большая глупость" и "преступление" против жителей страны.

Речь идёт о введении на Украине "карантина выходного дня". Он предполагает, что с 14 по 30 ноября каждые выходные будут работать только продуктовые магазины, заправки, аптеки, СТО, почта и финансовые учреждения. Остальным предписано закрываться.

Карантин как ограничение я реально считаю большой глупостью и преступлением против украинского народа. Болезнь есть, но я не считаю, что из-за болезни нужно гробить экономику. Из-за болезни нужно усиливать медицину, - сказала Савченко в эфире телеканала "112.Украина".

Напомним, что в России Савченко признана виновной в убийстве российских журналистов, но в итоге была помилована и возвращена на Украину в обмен на граждан России, которых незаконно удерживал Киев. На родине Савченко сделали депутатом Рады, однако долго она им не пробыла. Её обвинили в намерении расстрелять парламентариев из гранатомёта, а затем добить выживших из автомата. Савченко примерно год продержали в СИЗО, а затем выпустили на свободу, несмотря на протест прокуратуры.