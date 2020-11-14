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Надежда Савченко напомнила о себе, заявив о "преступлении против народа Украины"
14 ноября 2020, 08:05 • 353 • Политика
Надежда Савченко назвала карантин на Украине глупостью. По её мнению, "карантин выходного дня" - это "преступление" против жителей страны.
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, успевшая побывать в заключении как в России, так и на Украине, раскритиковала Киев за ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По её мнению, это "большая глупость" и "преступление" против жителей страны.
Речь идёт о введении на Украине "карантина выходного дня". Он предполагает, что с 14 по 30 ноября каждые выходные будут работать только продуктовые магазины, заправки, аптеки, СТО, почта и финансовые учреждения. Остальным предписано закрываться.
Напомним, что в России Савченко признана виновной в убийстве российских журналистов, но в итоге была помилована и возвращена на Украину в обмен на граждан России, которых незаконно удерживал Киев. На родине Савченко сделали депутатом Рады, однако долго она им не пробыла. Её обвинили в намерении расстрелять парламентариев из гранатомёта, а затем добить выживших из автомата. Савченко примерно год продержали в СИЗО, а затем выпустили на свободу, несмотря на протест прокуратуры.
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