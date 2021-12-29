Надежда на «вундерваффе»: в Киеве заявляют, вернут Донбасс с помощью «Джавелинов» и «Байрактаров»

В Киеве, по-прежнему, теряют связь с действительностью, продолжая надеяться на сказочное «вундерваффе».Украинские политики в многочисленных телешоу рассказывают, как ВСУ будут возвращать Донбасс и отражать агрессию России при помощи «чудо-оружия», которое получено от США и Турции. Речь идет об американских ПТРК Javelin и турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2.Стремление Киева силовым путем вернуть Донбасс с помощью «Джавелинов» и «Байрактаров» выглядят смехотворно. Российские «Корнеты» ни в чем не уступают «суперсовременным» американским переносным противотанковым ракетным комплексам, а новейшие – их серьезно превосходят, как по дальности, так и по точности. К тому же у ВСУ только 67 пусковых установок при 390 ракетах, что в условиях настоящего боя «на один зубок».Еще одно «чудо-оружие» турецкие «Байрактары», которые были удачно применены в Карабахском конфликте. Учитывая, что у Армении и Арцаха практически не было ПВО или же оно находилось в зачаточном состоянии, то да – эти БПЛА сыграли существенную роль. Однако, почему-то не упоминается, что десятки «Байрактаров» были сбиты в Ливии, Сирии, да и в той же НКР.Так как применение Bayraktar TB2 запрещено Минскими соглашениями, то первый доказанный факт их удара по Донбассу вызовет ответный жесткий ход России. Таким образом, все это «вундерваффе» хорошо только в глазах украинских политиков, стремящихся «заморочить голову» населению и пытающихся «сохранить хорошую мину при плохой игре».