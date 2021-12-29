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Надежда на «вундерваффе»: в Киеве заявляют, вернут Донбасс с помощью «Джавелинов» и «Байрактаров»

29 декабря 2021, 09:35  •  233 • Украина

В Киеве, по-прежнему, теряют связь с действительностью, продолжая надеяться на сказочное «вундерваффе».

Украинские политики в многочисленных телешоу рассказывают, как ВСУ будут возвращать Донбасс и отражать агрессию России при помощи «чудо-оружия», которое получено от США и Турции. Речь идет об американских ПТРК Javelin и турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2.

Стремление Киева силовым путем вернуть Донбасс с помощью «Джавелинов» и «Байрактаров» выглядят смехотворно. Российские «Корнеты» ни в чем не уступают «суперсовременным» американским переносным противотанковым ракетным комплексам, а новейшие – их серьезно превосходят, как по дальности, так и по точности. К тому же у ВСУ только 67 пусковых установок при 390 ракетах, что в условиях настоящего боя «на один зубок».

Еще одно «чудо-оружие» турецкие «Байрактары», которые были удачно применены в Карабахском конфликте. Учитывая, что у Армении и Арцаха практически не было ПВО или же оно находилось в зачаточном состоянии, то да – эти БПЛА сыграли существенную роль. Однако, почему-то не упоминается, что десятки «Байрактаров» были сбиты в Ливии, Сирии, да и в той же НКР.

Так как применение Bayraktar TB2 запрещено Минскими соглашениями, то первый доказанный факт их удара по Донбассу вызовет ответный жесткий ход России. Таким образом, все это «вундерваффе» хорошо только в глазах украинских политиков, стремящихся «заморочить голову» населению и пытающихся «сохранить хорошую мину при плохой игре».

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