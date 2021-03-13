Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
Главная / Война

Надежда на США: Кравчук не исключил новой войны в Донбассе

13 марта 2021, 21:05  •  52 • Война
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе могут начаться широкомасштабные боевые действия.
При этом, он снова обвинил Москву в участии в данном гражданском украинском конфликте, пояснив, что война в Донбассе будет показывать эскалацию, «если Россия не остановится в своих аппетитах».
По этой причине Кравчук призвал привлечь к переговорам по урегулированию в Донбассе США. При этом, украинский политик предположил, что Москва может заблокировать включение американской стороны в Нормандский формат.
«Россия не может просто сказать, что не хочет, она должна предоставить аргументы. Это очень важно — какими они будут. Собственно, для нас крайне необходимо этот вопрос поставить на повестку дня», — подчеркнул он.
Он также обвинил Россию в заинтересованности в продолжении конфликта в Донбассе.
«Поэтому мы — в тупике. Исходя из этого, Украина, Германия и Франция инициировали новый план действий», — подытожил Кравчук.
Москва постоянно указывает на то, что для деэскалации конфликта в Донбассе Киев должен выполнять Минские договоренности и вести диалог непосредственно с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а не перекладывать ответственность на Россию, которая не является участником украинской гражданской войны.
Накануне Кравчук предупредил, что Киев готов пойти на некие «радикальные шаги» в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины. В ответ на это в Москве предостерегли Киев от попыток дальнейшей эскалации конфликта и реализации силового сценария в Донбассе.
«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям», — подчеркнула дипломат.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что Киев называет встречу в «нормандском формате» единственной возможностью для урегулирования ситуации. При этом большинство условий Парижских договоренностей от 9 декабря 2019 года украинские партнеры не выполняют.
Семилетний конфликт в Донбассе, в ходе которого погибли около 13 тысяч человек, начал обостряться с февраля: за это время ужесточились бои, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка.
Как полагают в самопровозглашенных республиках, у Киева есть намерение организовать масштабное наступление, и для этого украинская сторона стягивает к линии соприкосновения новые силы.
Нарушение режима прекращения огня украинскими силовиками признал даже спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. На своей странице в Facebook он писал, что они открывают огонь вопреки перемирию.
Вместе с тем он признал, что Киев не способен инициировать фактическую отмену перемирия, поскольку это повлечет за собой «нелицеприятную реакцию мирового сообщества».
«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме — теме военных потерь. Такова наша похоронная команда «проевропейских патриотов» — в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах», — возмутился Арестович.
Стоит напомнить, что в начале 2021 года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. В феврале 2019-го председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан также указывал, что российских военных нет на территориях ДНР и ЛНР.
close
Markiian Lyseiko/Global Look Press via ZUMA Press

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 19:55
В Греции потеряли берега
08 марта 2021, 01:45
Самый дорогой военный контракт Литвы под угрозой срыва
12 марта 2021, 13:00
«Американцы прибудут через пару месяцев»: в Швеции описали войну с Россией
10 марта 2021, 11:30
«Ждем одобрения России»: в Киеве представят новый план по Донбассу
10 марта 2021, 03:15
«Спутник V» покоряет мир
13 марта 2021, 01:50
О военном сотрудничестве Белоруссии и России
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байде...
13 марта 2021, 09:10
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
13 марта 2021, 09:10
Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата
13 марта 2021, 03:40
Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
12 марта 2021, 10:15
"Нормандский формат" не при делах: Азаров назвал главного игрока в донбасской войне
09 марта 2021, 15:20
Даже ОБСЕ прозрела: Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать у Крыма?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.