«Надежда на окончание большой войны»: что ждёт беженцев после возвращения в Сирию

В ближайшее время в Сирию могут вернуться около 2 млн человек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что на юго-западе арабской республики очаги терроризма уничтожены полностью, контроль на границе с Иорданией восстановлен. По словам представителя Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев Самера Мхана, в десятках населённых пунктов ведутся работы по восстановлению и ремонту школ, хлебопекарен, водонасосных станций, электроподстанций, медицинских учреждений и жилых домов. В Сирии больше не осталось ни одного осаждённого района, подчеркнул советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

В ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1,89 млн беженцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

«В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину сирийское правительство приняло решение о создании специального координационного комитета во главе с министром местного управления экологии, который заявил о возвращении уже более 3 млн внутренне перемещённых лиц в свои дома. Помимо того, по данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев», — заявила Захарова.

Боевые действия в Сирии, по её словам, для правительственных войск разворачиваются по-прежнему успешно. Так, силы САР начали масштабную контртеррористическую операцию на востоке провинции Сувейда. Оставшиеся здесь опорные пункты боевиков ИГ* обстреливают артиллерия и авиация.

«На юго-западе Сирии очаги терроризма полностью уничтожены, восстановлен контроль на границе с Иорданией, завершается процесс нормализации в освобождённых от террористов районах», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, в освобождённых населённых пунктах провинций Дераа и Кунейтра идёт восстановление инфраструктуры и оказывают помощь возвращающемуся домой мирному населению.

В настоящее время важнейшей задачей правительство Сирии и российский Межведомственный координационный штаб видят восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе социально значимых объектов, заявил начальник российского Центра приёма, распределения и размещения беженцев в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Благодаря скоординированным усилиям процесс восстановления страны идёт достаточно высокими темпами, — отметил он. — Конкретные результаты видны уже сегодня: активно восстанавливаются дороги, мосты, объекты электро- и водоснабжения, медицинские и образовательные учреждения, хлебопекарни и жилые дома».

Всего на территории Сирийской Арабской Республики восстановлено 89 медицинских и 217 образовательных учреждений, отремонтировано 274,5 км автомобильных дорог, проложено 203 км линий электропередачи, введено в эксплуатацию 86 электроподстанций, 71 объект водоснабжения и два топливно-энергетических комплекса. Об этом на брифинге в Дамаске рассказал представитель Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев Самер Мхан.

По его данным, в настоящее время в 62 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 49 школ, 20 дошкольных учреждений, 33 хлебопекарен, 32 водонасосных станций, 14 электроподстанций, 15 медицинских учреждений и 236 жилых домов.

Вид на город Идлиб, съёмка с дрона. REUTERS/Ammar Abdullah

Reuters

© Ammar Abdullah

Он проинформировал о том, что возвращение сирийских граждан на территорию страны с территорий других государств идёт самым активным образом. По его данным, только за прошедшие сутки в Сирию из Ливана вернулись 136 человек.

«Всего с 18 июля этого года из Ливана вернулись 6381 беженец. С территории Иордании прибыли за это время уже 318 человек», — привёл статистику представитель Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев и добавил, что в места постоянного проживания только в течение последних суток в провинции Хомс и Восточная Гута возвратились 362 сирийских гражданина.

«Сейчас идёт завершающая стадия военной операции, и это необходимо признать, — сказал в беседе с RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев. — В настоящее время правительственные войска САР проводят военную операцию практически на всей территории Сирии».

Эксперт считает, что военная операция в САР вышла на финишную прямую. «Хотя до финиша ещё далеко, потому что нужно будет всё же добивать остатки банд ИГ и «Джабхат ан-Нусры»**. Особенно «Джабхат ан-Нусры», потому что от ИГ действительно остались крохи, — отметил политолог. — Часть боевиков ушли в Европу, Пакистан, Афганистан и Ливию. Но достаточно серьёзные группировки «Джабхат ан-Нусры» ещё остались на территории Сирии, и они в отдельных районах блокируют правительственные войска».

Новая глава

При этом в Сирии нет больше ни одного осаждённого района, официально заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Сейчас больше нет районов в Сирии, которые согласно критериям ООН считаются осаждёнными. Жители последних осаждённых районов — Эль-Фуа и Кефрая — были эвакуированы в июле», — уточнил он.

Эгеланн полагает, что «мир вступает в новую главу в этой очень кровопролитной и жестокой войне в Сирии». «Хочется надеяться, мы видим сейчас окончание большой войны», — отметил он.

По его мнению, «есть признаки», что уже имеется доступ в гуманитарные районы, которого не было долгое время, и «самая жестокая практика этой войны, возможно, подходит к концу».

При этом советник обратил всё же внимание на риск обострения ситуации в провинции Идлиб. «В Идлибе могут быть тысячи людей, которых официально называют террористами», — подчеркнул он.

Присутствие в этой зоне террористов, по мнению Эгеланна, свидетельствует об опасности обострения ситуации в этой провинции, однако оно «не может служить оправданием» для развёртывания в Идлибе боевых действий.

Он убеждён, что необходимо предпринять всё возможное, чтобы «война не пришла в Идлиб», так как половина из девяти с лишним миллионов жителей данной провинции — перемещённые лица.

Также представитель ООН проинформировал о том, что в данный момент Организация объединённых наций готовит гуманитарный план на случай возможного обострения ситуации в Идлибе. Вместе в тем он выразил надежду, что проблему всё же удастся решить дипломатическим путём.

«Мы призвали западные страны и государства Персидского залива, которые имеют влияние на группировки вооружённой оппозиции, предпринять все возможные усилия, чтобы эти группы не продолжали безрассудные и насильственные действия, мешающие гуманитарной работе», — заключил Ян Эгеланн.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 на авиабазе Хмеймим

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.