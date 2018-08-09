Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Омбудсмен в ЯНАО рассказал о состоянии Сенцова
И. Шишкин, И. Вишневский. Стратегический курс прозападной власти полностью прова...
Лайк, репост, статья: ОНФ и Генпрокуратура предложат Путину поправки к антиэкстр...
Порошенко намерен внести осенью в Раду поправки в конституцию о присоединении к ...
Главная / В мире

«Надежда на окончание большой войны»: что ждёт беженцев после возвращения в Сирию

09 августа 2018, 22:09  •  63 • В мире
В ближайшее время в Сирию могут вернуться около 2 млн человек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что на юго-западе арабской республики очаги терроризма уничтожены полностью, контроль на границе с Иорданией восстановлен. По словам представителя Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев Самера Мхана, в десятках населённых пунктов ведутся работы по восстановлению и ремонту школ, хлебопекарен, водонасосных станций, электроподстанций, медицинских учреждений и жилых домов. В Сирии больше не осталось ни одного осаждённого района, подчеркнул советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.
 
Силы безопасности Ливана проверяют документы сирийских беженцев, готовых вернутся в Сирию из приграничного города Арсал. AFP
 

В ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1,89 млн беженцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

«В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину сирийское правительство приняло решение о создании специального координационного комитета во главе с министром местного управления экологии, который заявил о возвращении уже более 3 млн внутренне перемещённых лиц в свои дома. Помимо того, по данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев», — заявила Захарова.

Боевые действия в Сирии, по её словам, для правительственных войск разворачиваются по-прежнему успешно. Так, силы САР начали масштабную контртеррористическую операцию на востоке провинции Сувейда. Оставшиеся здесь опорные пункты боевиков ИГ* обстреливают артиллерия и авиация.

«На юго-западе Сирии очаги терроризма полностью уничтожены, восстановлен контроль на границе с Иорданией, завершается процесс нормализации в освобождённых от террористов районах», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, в освобождённых населённых пунктах провинций Дераа и Кунейтра идёт восстановление инфраструктуры и оказывают помощь возвращающемуся домой мирному населению.

В настоящее время важнейшей задачей правительство Сирии и российский Межведомственный координационный штаб видят восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе социально значимых объектов, заявил начальник российского Центра приёма, распределения и размещения беженцев в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. 

«Благодаря скоординированным усилиям процесс восстановления страны идёт достаточно высокими темпами, — отметил он. — Конкретные результаты видны уже сегодня: активно восстанавливаются дороги, мосты, объекты электро- и водоснабжения, медицинские и образовательные учреждения, хлебопекарни и жилые дома».

Всего на территории Сирийской Арабской Республики восстановлено 89 медицинских и 217 образовательных учреждений, отремонтировано 274,5 км автомобильных дорог, проложено 203 км линий электропередачи, введено в эксплуатацию 86 электроподстанций, 71 объект водоснабжения и два топливно-энергетических комплекса. Об этом на брифинге в Дамаске рассказал представитель Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев Самер Мхан.

По его данным, в настоящее время в 62 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 49 школ, 20 дошкольных учреждений, 33 хлебопекарен, 32 водонасосных станций, 14 электроподстанций, 15 медицинских учреждений и 236 жилых домов.

  • Вид на город Идлиб, съёмка с дрона. REUTERS/Ammar Abdullah
  • Reuters
  • © Ammar Abdullah
На пути к урегулированию: конституционную комиссию Сирии могут сформировать до конца сентября

Он проинформировал о том, что возвращение сирийских граждан на территорию страны с территорий других государств идёт самым активным образом. По его данным, только за прошедшие сутки в Сирию из Ливана вернулись 136 человек.

«Всего с 18 июля этого года из Ливана вернулись 6381 беженец. С территории Иордании прибыли за это время уже 318 человек», — привёл статистику представитель Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев и добавил, что в места постоянного проживания только в течение последних суток в провинции Хомс и Восточная Гута возвратились 362 сирийских гражданина.

«Сейчас идёт завершающая стадия военной операции, и это необходимо признать, — сказал в беседе с RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев. — В настоящее время правительственные войска САР проводят военную операцию практически на всей территории Сирии».

Эксперт считает, что военная операция в САР вышла на финишную прямую. «Хотя до финиша ещё далеко, потому что нужно будет всё же добивать остатки банд ИГ и «Джабхат ан-Нусры»**. Особенно «Джабхат ан-Нусры», потому что от ИГ действительно остались крохи, — отметил политолог. — Часть боевиков ушли в Европу, Пакистан, Афганистан и Ливию. Но достаточно серьёзные группировки «Джабхат ан-Нусры» ещё остались на территории Сирии, и они в отдельных районах блокируют правительственные войска».

Новая глава

При этом в Сирии нет больше ни одного осаждённого района, официально заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

Не расследовали, но осуждаем: какие санкции США введут против России в связи с делом Скрипалей

«Сейчас больше нет районов в Сирии, которые согласно критериям ООН считаются осаждёнными. Жители последних осаждённых районов — Эль-Фуа и Кефрая — были эвакуированы в июле», — уточнил он.

Эгеланн полагает, что «мир вступает в новую главу в этой очень кровопролитной и жестокой войне в Сирии». «Хочется надеяться, мы видим сейчас окончание большой войны», — отметил он. 

По его мнению, «есть признаки», что уже имеется доступ в гуманитарные районы, которого не было долгое время, и «самая жестокая практика этой войны, возможно, подходит к концу».

При этом советник обратил всё же внимание на риск обострения ситуации в провинции Идлиб. «В Идлибе могут быть тысячи людей, которых официально называют террористами», — подчеркнул он.

Присутствие в этой зоне террористов, по мнению Эгеланна, свидетельствует об опасности обострения ситуации в этой провинции, однако оно «не может служить оправданием» для развёртывания в Идлибе боевых действий.

Он убеждён, что необходимо предпринять всё возможное, чтобы «война не пришла в Идлиб», так как половина из девяти с лишним миллионов жителей данной провинции — перемещённые лица.

Также представитель ООН проинформировал о том, что в данный момент Организация объединённых наций готовит гуманитарный план на случай возможного обострения ситуации в Идлибе. Вместе в тем он выразил надежду, что проблему всё же удастся решить дипломатическим путём.

«Мы призвали западные страны и государства Персидского залива, которые имеют влияние на группировки вооружённой оппозиции, предпринять все возможные усилия, чтобы эти группы не продолжали безрассудные и насильственные действия, мешающие гуманитарной работе», — заключил Ян Эгеланн.

  • Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 на авиабазе Хмеймим
  • © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
63
Источник
Похожие новости
09 августа 2018, 22:09
«Надежда на окончание большой войны»: что ждёт беженцев после возвращения в Сирию
08 августа 2018, 23:24
«Законы физики никто не отменял»: смогут ли США создать эффективное лазерное оружие
08 августа 2018, 07:09
«Отсечь иную точку зрения»: США намерены бороться с «российской дезинформацией» в Македонии

08 августа 2018, 20:09
«Маниакальное стремление сдержать Трампа»: почему в конгрессе США выступают за новые санкции против России
09 августа 2018, 22:09
«Нужно понять причины»: военкор Романовский об организации независимого расследования убийства журналистов в ЦАР
08 августа 2018, 23:24
«Психологическое воздействие»: зачем Пентагон собирается создавать космические войска
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 августа 2018, 07:09
Шведы, не стоит переписывать историю! У нас все ходы записаны
09 августа 2018, 09:25
Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
03 августа 2018, 23:24
Расплата Прибалтики и Украины за русофобию (aftershock.news)
06 августа 2018, 09:54
Откат или отмена? Пенсионная реформа повисла в воздухе
07 августа 2018, 08:39
Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
03 августа 2018, 07:09
Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американское влияние
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.