Надежда на НАТО: Украина просит защитить свои суда

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что Киев планирует направить обращение в Совбез ООН или НАТО с просьбой о сопровождении судов в Азовском море, передает «112 Украина».

«Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая — это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море», — сказал Тука.

При этом он подчеркнул, что «не стал бы прогнозировать» оказание помощи Украине силами НАТО.

Заявление украинского министра прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он напомнил, что со стороны Украины есть нарушения прав российских моряков.

«Это идет в обход всех международных договоров и соглашений. Те страны, которые входят в блок НАТО, то есть Франция, Германия, Соединенные Штаты, должны прежде всего решать не этот вопрос, а вопрос давления на Украину для выполнения ею минских соглашений. Тогда не надо будет бояться кого-то и где-то сопровождать», — приводит его слова ФАН.

Кроме того, по мнению Швыткина, нет никакой необходимости в том, чтобы сопровождать суда в Азовском море.

«Хотя вполне очевидно, что Россия никакой угрозы не представляет. И не собирается нападать на украинские корабли. Мы не поступаем, как Украина. Нужно принудить Киев выполнять «Минск-2». Сегодня именно Украина нарушает международное право и задерживает наши суда. К сожалению, такие случаи есть», — пояснил Юрий Швыткин.

Ситуация на Азовском море обострилась, когда 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд», на котором находились 10 членов экипажа. Судно было зарегистрировано в крымском порту.

Моряков обвинили в «нарушении порядка въезда и выезда» с территории Крыма. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума. Киев итоги плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы «исторически закрыт».

Командование Черноморского флота, в свою очередь, выразило готовность обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря. По данным украинского мининфраструктуры, с 29 апреля по 9 июля Россия без объяснения причин задержала для досмотра 93 судна, направляющихся в порты через Керченский пролив.

В министерстве инфраструктуры Украины также сообщали о готовности ввести санкции против российских портов. Президент Украины Петр Порошенко уже высказывал опасения в связи с участившимися досмотрами украинских судов российскими пограничниками.

Кроме того, украинские власти заявили, что в результате действий российских пограничников суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск, а украинские судовладельцы терпят убытки в сотни миллионов гривен.

13 августа бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире ObozTV обвинил Россию в намерении захватить южную и восточную части Украины.

По его словам, за последний год Россия усилила военное присутствие в Азовском море, разместив в регионе «60 боевых кораблей и катеров». Генерал считает, что это позволяет России вести боевые действия с моря и суши. Также с помощью этого вооружения российская армия сможет «перекрыть» ракетами почти всю территорию Украины.

«Они построили этот «русский мир», «Новороссию», но их нацеленность на южные и восточные наши области... Вообще у них в Генштабе есть планы «до Днепра»,— заявил Романенко.