Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приводить в исполнение быстро, убедительно и без задержек": Трамп пот...
Орбитальные войны Франции. Русские спутники, трепещите!
"Более напористая сверхдержава": Генсек НАТО по-своему решил объяснить...
«Улучшает положение соотечественников»: как изменится миграционное законодательс...
Главная / В мире

Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо заплатить до конца года

06 августа 2019, 07:39  •  129 • В мире
На погашение и обслуживание внутреннего и внешнего госдолга до конца текущего года Киев должен выплатить 169 миллиардов гривен, что эквивалентно 6,6 миллиардам долларов. В украинском Минфине снова надеются на западное финансирование.
Сумму госдолга озвучило в своем отчете Министерство финансов Украины. Для того, чтобы госдолг был выплачен, требуется получить очередное льготное финансирование от ряда западных кредитных организаций: от официальных кредиторов из ЕС и, среди прочих, от Всемирного банка.
По мнению экспертов Минфина, это является "важным приоритетом", к тому же, более выгодном. Однако зависит такое финансирование от того, будет ли продолжено "эффективное сотрудничество" с МВФ.
Как отметили в ведомства, сохраняется риск того, что в август-декабре низкий объем импорта и более крепкая национальная валюта спровоцируют неисполнение доходов, поэтому будут приняты ряд мер, которые помогут эффективнее собирать налоги и другие сборы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
06 августа 2019, 00:54
«Подготовка к выходу из договора»: почему США предлагают расширить число участников СНВ-III
05 августа 2019, 15:24
"Думали, июль будет рекордным": В Грузии после провокаций недосчитались 10 тысяч туристов из России
05 августа 2019, 18:39
С-400 «окрылили» Эрдогана. Турция готовится выгнать союзников США из Сирии
05 августа 2019, 08:54
"Стрелки – психически больные люди": Трамп нашел объяснение массовым расстрелам в Огайо и Техасе
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников США по ситуации в Ормузском проливе
06 августа 2019, 04:24
Известного "дуба-актера" из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 01:09
Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегации обе...
06 августа 2019, 01:09
Болгария и Румыния в ЕС: Попрошайки и проститутки (Голос Германии)
06 августа 2019, 04:24
Бессрочным перемирием и не пахнет: ВСУ расстреляли из пулеметов школу в Горловке
06 августа 2019, 01:09
Захарова не напугала? МИД Германии не стал менять свою позицию по "мирным митинг...
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников С...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 21:09
Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался преступником - The Federalist
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признаться в провале
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
01 августа 2019, 00:39
Лидер «Слуги народа» прокомментировал закон об украинском языке
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.