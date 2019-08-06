Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо заплатить до конца года

Сумму госдолга озвучило в своем отчете Министерство финансов Украины. Для того, чтобы госдолг был выплачен, требуется получить очередное льготное финансирование от ряда западных кредитных организаций: от официальных кредиторов из ЕС и, среди прочих, от Всемирного банка.

По мнению экспертов Минфина, это является "важным приоритетом", к тому же, более выгодном. Однако зависит такое финансирование от того, будет ли продолжено "эффективное сотрудничество" с МВФ.

Как отметили в ведомства, сохраняется риск того, что в август-декабре низкий объем импорта и более крепкая национальная валюта спровоцируют неисполнение доходов, поэтому будут приняты ряд мер, которые помогут эффективнее собирать налоги и другие сборы.