|
Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо заплатить до конца года
06 августа 2019, 07:39 • 129 • В мире
На погашение и обслуживание внутреннего и внешнего госдолга до конца текущего года Киев должен выплатить 169 миллиардов гривен, что эквивалентно 6,6 миллиардам долларов. В украинском Минфине снова надеются на западное финансирование.
Сумму госдолга озвучило в своем отчете Министерство финансов Украины. Для того, чтобы госдолг был выплачен, требуется получить очередное льготное финансирование от ряда западных кредитных организаций: от официальных кредиторов из ЕС и, среди прочих, от Всемирного банка.
По мнению экспертов Минфина, это является "важным приоритетом", к тому же, более выгодном. Однако зависит такое финансирование от того, будет ли продолжено "эффективное сотрудничество" с МВФ.
Как отметили в ведомства, сохраняется риск того, что в август-декабре низкий объем импорта и более крепкая национальная валюта спровоцируют неисполнение доходов, поэтому будут приняты ряд мер, которые помогут эффективнее собирать налоги и другие сборы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 августа 2019, 21:09
|
02 августа 2019, 06:09
|
04 августа 2019, 00:24
|
03 августа 2019, 01:24
|
01 августа 2019, 00:39
|
02 августа 2019, 18:54
|
04 августа 2019, 00:24