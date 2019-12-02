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Надеются остановить "Северный поток - 2": США приготовили "санкционный трюк" для России - СМИ

02 декабря 2019, 15:39  •  136 • В мире
Американские власти готовят "санкционный трюк" для России, сообщает немецкое издание Bild. В Штатах собираются сорвать запуск "Северного потока - 2". Американские политики уверены, что это ещё возможно сделать.
Немецкое издание Bild написало, что "Северный поток - 2" ещё можно остановить. Власти США приготовили "новогодний сюрприз" для русских. По данным немецких журналистов, "санкционный трюк" поможет остановить строительство даже на таком позднем этапе. Bild ссылается на источник в американском сенате, передаёт "ИноТВ".
"Как стало известно изданию от источников в американском сенате, противники "Северного потока - 2" в США рассчитывают "окольными путями" добиться введения санкций против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода", - сообщает издание.
"Санкционный трюк" станет частью закона о военном бюджете Соединённых Штатов на 2020 год. Журналисты считают это логичной идеей, хотя до этого такую схему не применяли.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал, что газопровод "Северный поток - 2" запустят уже в середине 2020 года. До этого громкие заявления о проекте делали Штаты. Напомним, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ, который собираются доставлять через всю Атлантику и для принятия которого необходимы специальные терминалы. Поэтому газопровод "Северный поток - 2", поставляющий относительно дешёвый газ из России в Европу, является серьёзной угрозой американской бизнес-модели.
Эксперты комментировали, что российско-европейский энергетический проект "Северный поток - 2" уже неуязвим для американских санкций, преследующих цели лишить доходов Россию и навязать европейцам свой дорогой сжиженный газ. Отчасти потому, что участвующие в проекте крупнейшие европейские энергетические компании понесут серьёзные убытки в случае его срыва, а это болезненно ударит по карманам их американских акционеров и инвесторов.

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