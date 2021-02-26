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«Надеюсь, самое страшное преодолели»: Собянин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

26 февраля 2021, 17:30  •  30 • В России
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, российская столица преодолела самую страшную фазу пандемии коронавирусной инфекции. При этом городские власти готовы к новым вызовам, если они возникнут. Также стало известно, что число привитых от COVID-19 москвичей превысило 600 тыс. человек, а всего в стране вакцинировались 3,9 млн граждан. Наряду с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России не наблюдается дефицита вакцин.
 
globallookpress.com © Evgeny Sinitsyn/XinHua
 

Москва преодолела самый страшный этап пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на коллегии «Итоги деятельности управления Роспотребнадзора по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год».

«Значительная часть (жизни города. — RT) и сегодня ещё находится в серьёзных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов — мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад», — цитирует его РИА Новости.

Накануне заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что если в Москве сохранится текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, то к лету ограничительные меры по борьбе с пандемией будут сведены к минимуму.

В Москве в общей сложности выявили 974 914 случаев COVID-19, в том числе 1336 — за последние сутки. С начала пандемии выздоровел 893 871 пациент (2423 — за прошедшие 24 часа), 14 965 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний (за минувшие сутки зафиксировано 44 летальных исхода).

  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Наряду с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии выставки, посвящённой вирусологии, в доме Российского исторического общества заявила, что в России последствия распространения COVID-19 преодолевают «значительно лучше, чем в большинстве стран мира».

«Это результат наших учёных и практиков», — сказала она.

Главный санитарный врач РФ также назвала «невероятным результатом» создание трёх отечественных вакцин от коронавируса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в стране не наблюдается никакого дефицита по вакцинам и нет какой-либо информации о том, что спрос на прививки превышает предложение.

«Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться, и как раз, по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармонично идёт и никакого дефицита не возникает», — сказал официальный представитель Кремля.

В то же время заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения» сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже почти 4 млн россиян. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на его презентацию, по состоянию на 10 февраля вакцинировались 3,9 млн человек.

Наряду с этим в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что прививку от COVID-19 сделали почти 600 тыс. человек. Число привившихся от коронавируса в Московской области превысило 250 тыс., указали в региональном депздраве.

Кроме того, в пресс-службе ФСИН рассказали, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против коронавирусной инфекции.

«В настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН России. На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, вакцинировано 3690 человек. Среди сотрудников ФСИН — 6308», — приводит текст сообщения ТАСС.

Статистика COVID-19

 

В России за минувшие сутки выявили 11 086 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество зарегистрировано в Москве (1336), Санкт-Петербурге (947) и Московской области (502).

За прошедшие 24 часа выздоровели 15 722 пациента, 428 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 223 186. За всё время выздоровели 3 783 386 человека, скончались 85 304.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 110,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 575 тыс. человек.

Вместе с тем главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико указал на высокую вероятность того, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием.

«Я бы не стал говорить о каких-то волнах, волны на море, а здесь речь идёт о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса — подъёмы в определённые периоды года: весенне-летний и вот осенне-зимний периоды. Вот это два подъёма, которые, возможно, будут ещё потом. Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, в последующий период, но сейчас должен спад произойти в летний период», — заявил он.

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