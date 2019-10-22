«Надеюсь, огласка поможет»: правозащитники посетили в СИЗО осуждённую за контрабанду израильтянку Нааму Иссахар

Правозащитники посетили в СИЗО осуждённую за контрабанду наркотиков гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Девушка, которая в заключении ожидает, когда сможет подать апелляцию на приговор, на условия содержания не жалуется. Иссахар много улыбается, говорит, что активно учит русский язык, чтобы общаться с сокамерницами, слушает по радио Егора Крида и занимается йогой. Подробности в материале RT.

Корреспондент RT и член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Даниил Ломакин побывал в СИЗО в подмосковном посёлке Новое Гришино, где уже несколько месяцев находится израильтянка Наама Иссахар, приговорённая в России к 7,5 года в колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Иссахар сидит в камере вместе с тремя девушками, которые обвиняются по 159-й статье Уголовного кодекса («Мошенничество»). Администрация учреждения специально подобрала для Иссахар сокамерниц, которые хоть немного владеют английским языком. Они выступают в роли переводчиков при общении израильтянки с сотрудниками СИЗО. Благодаря Нааме девушки подтягивают свой английский и учат израильтянку русскому языку. После шести месяцев, проведённых в российских тюрьмах, Иссахар уже довольно сносно говорит по-русски.

«Мы слушаем по радио русские песни, Егора Крида например, — смеётся Иссахар. — Девочки мне переводят. Мне очень нравится».

Иссахар заверила правозащитников, что никаких жалоб на питание или медицинскую помощь у неё нет.

«Кормят хорошо, лекарства дают, какие нужны. Даже витамины выдали», — говорит она.

День рождения в российской тюрьме

Вместе с соседками по камере Иссахар, которая до ареста работала инструктором по йоге, делает упражнения. Недавно девушка отметила в СИЗО день рождения — ей исполнилось 26 лет.

Наама Иссахар в камере

© ФСИН

В беседе с членами ОНК израильтянка отмечает, что больше всего в заключении ей не хватает встреч с раввином. Поскольку у ФСИН России не заключено соглашение с еврейской религиозной общиной, раввин может приехать к содержащемуся под стражей только в рамках очередного свидания. По словам руководства ИК-1, разрешение на свидание с раввином Иссахар было дано, однако в назначенный день никто не приехал в колонию.

Ещё одна проблема, с которой Иссахар столкнулась в заключении, — запрет на телефонные звонки родственникам.

«Мы подали ходатайство в суд, чтобы мне разрешили звонить маме и сестре, но оно пока не рассмотрено», — поясняет она.

Несколько раз девушку в СИЗО навещали американские дипломаты. Сотрудник израильского посольства в Москве при этом, по словам Иссахар, приходил только один раз — ещё весной, сразу после ареста.

О масштабах скандала, который разгорелся вокруг её ареста и возможного обмена на русского «хакера» Алексея Буркова, арестованного в Израиле, Иссахар знает только со слов мамы и адвоката. В камере есть телевизор, но по тем каналам, которые доступны в СИЗО, сюжеты об израильтянке пока не выходили.

«Я, конечно, рада, что меня так сильно поддерживают в Израиле и США, но в такой известности приятного мало, — улыбается Иссахар. — Очень хочу попасть домой. Надеюсь, что такая огласка поможет».

Примерно в то же время, пока Иссахар общалась с членами ОНК, президент России Владимир Путин беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который ранее просил о помиловании девушки.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран в ходе телефонной беседы обсуждали в числе прочего и судьбу Иссахар.

«Эта тема на слуху, и она в той или иной степени затрагивалась», — заявил Ушаков.

Экстрадиция, помилование или обмен

Как сообщал RT, после задержания Иссахар в России родственники русского «хакера» Алексея Буркова, арестованного в Израиле, начали добиваться его обмена на девушку.

Бурков уже четыре года находится в израильской тюрьме — он был арестован по запросу США в декабре 2015-го. Американские спецслужбы обвиняют россиянина в хакерстве. Сам Бурков обвинения отрицает. При этом выдачи Буркова уже три года добивается и Россия, однако запрос Генпрокуратуры РФ на экстрадицию до сих пор не был рассмотрен.

Семья Буркова рассказала RT, что направила в российский МИД обращение с просьбой инициировать переговоры с Израилем на тему обмена Буркова на Иссахар.

После публикации RT в администрации премьер-министра Израиля заявили, что такой обмен невозможен, поскольку россиянин должен быть выдан США по решению Верховного суда. Однако чтобы экстрадиция состоялась, это решение должен подписать министр юстиции Израиля Амир Охана. В интервью израильским СМИ Охана заявлял, что примет решение в ближайшие дни.