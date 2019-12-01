«Надеюсь на правоохранителей»: бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина пожаловалась полицейским на угрозы

Московская полиция начала проверку по заявлению бывшей супруги экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксаны Воеводиной, сообщившей об угрозах. Об этом RT рассказал её представитель, правозащитник Иван Мельников. По его словам, неизвестные настойчиво предлагают женщине прекратить судебную тяжбу с султаном ради безопасности её сына. Сама Воеводина рассказала RT, что из-за угроз она была вынуждена сменить место жительства и сейчас очень надеется на помощь правоохранительных органов.

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015», бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина обратилась в столичную полицию с заявлением о поступающих в её адрес угрозах. Как рассказал RT её представитель, правозащитник Иван Мельников, в середине октября неизвестная женщина прислала сообщение на телефон отцу Воеводиной и попросила о срочной встрече, обосновав эту необходимость тем, что сыну экс-супруги короля Леону якобы угрожает смертельная опасность.

По словам Мельникова, Оксана на встрече присутствовать не смогла, и вместо неё с неизвестной встретилась подруга, которая записала весь разговор.

В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности, а Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ.

«После этого разговора Оксана написала заявление в полицию, чтобы на основании ст. 144 УПК РФ была проведена проверка данной информации, законности действий этой гражданки, а также сообщения о готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего», — пояснил Иван Мельников.

Источник RT в ГУ МВД Москвы подтвердил факт обращения Оксаны Воеводиной с заявлением об угрозе. По словам собеседника в правоохранительных органах, документ был направлен в УВД по ЦАО для проведения доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Королевский развод

О браке тогдашнего верховного правителя Малайзии Мухаммада V с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной стало известно летом 2018 года. Сначала влюблённые зарегистрировали свои отношения на родине жениха, а затем осенью устроили роскошную свадьбу в Москве. Вечеринка проходила в Барвихе, а гостям рекомендовали держать всё в тайне. Однако фотографии с торжества всё равно утекли в интернет.

На церемонии девушка была одета в белое пышное платье, а жених облачён в традиционный малайзийский костюм. Алкоголя на столах не было, поскольку обряд проходил по мусульманским традициям.

Сообщалось, что ради этой свадьбы Воеводина приняла ислам и взяла себе имя Рихана. Впрочем, королевой она так и не стала, поскольку вскоре после свадьбы Мухаммад V отрёкся от престола.

Молодожёны заявляли в СМИ, что отречение от трона никак не повлияло на их взаимоотношения и они по-прежнему вместе. 21 мая 2019 года Оксана Воеводина родила сына. Мальчик появился на свет в немецкой клинике и получил имя Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

А спустя месяц стало известно, что Мухаммад V и Воеводина оформили развод и бывший король наотрез отказывается признавать отцовство.

На страницу галереи

«Всё началось до появления сына»

«Всё началось ещё до появления моего сына на свет. Сначала личный помощник моего бывшего мужа пытался узнать адрес у моей подруги и просил её не передавать мне, что они просили её об этом. Разумеется, моя подруга мне всё рассказала. В день, когда родился мой сын, вместо цветов и поздравлений я получила целую стопку документов, в которых говорилось, что если кто-то узнает о рождении моего сына, то мой бывший муж не будет платить алименты ребёнку. Разумеется, никакие документы я подписывать не стала», — рассказала RT Воеводина.

По её словам, она обратилась за советом к своему знакомому, у которого есть большой авторитет среди мусульман России.

«Он порекомендовал мне объявить о рождении наследника самостоятельно и очень беспокоился, что если этого не сделать, то нам могут навредить. Я последовала его совету. После этого я увидела сертификат о моем разводе в интернете. Я поняла, что мой сын очень мешает Келантану. Чем — мы пока не знаем», — пояснила Оксана.

Женщина добавила, что сейчас она вместе с сыном вынуждена скрываться.

«После очередных угроз со стороны незнакомой мне женщины я долго думала о нашей с Леоном безопасности и приняла для себя решение переехать из Москвы в другое, более безопасное, на мой взгляд, место. Какое — я, разумеется, разглашать не намерена. Надеюсь на помощь, содействие и защиту наших правоохранительных органов и государства. Прошу провести проверку по факту поступающих угроз и принять соответствующие меры», — заявила RT Воеводина.