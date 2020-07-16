«Надеюсь, избежим жёсткой вспышки»: Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что, несмотря на имеющиеся риски, город сумеет избежать «жёсткой вспышки» распространения коронавирусной инфекции. По его словам, у российской столицы больше шансов избежать повторного введения ограничительных мер в целях борьбы с эпидемией COVID-19. Отметим, что за минувшие сутки в Москве зафиксировали самое низкое число новых случаев заболевания (531) с апреля. В общей сложности в России коронавирус был выявлен у 752 797 человек. При этом выздоровели более 70% от общего числа заболевших. За всё время зафиксировано 11 937 летальных исходов (за сутки скончались 167 человек).

Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.

«Я считаю, что у нас всё-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы всё-таки избежим какой-то жёсткой вспышки», — сказал Собянин.

Градоначальник также оценил, как развивается ситуация с коронавирусом в других местах.

«То, что происходит в мире, в России и в других странах, абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты — это же не город. В город попал вирус и прошёл свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», — заметил столичный мэр.

В Москве с конца марта действует комплекс ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19. По мере изменения эпидемиологической обстановки ограничения корректируются властями столицы.

В июне — 9, 16 и 23 числа — были проведены три этапа ослабления рестрикций. В частности, были отменены система пропусков и режим самоизоляции, возобновлена полноценная работа кафе и ресторанов, детских садов, физкультурно-оздоровительных объектов, туристических агентств. Также было вновь разрешено использование городской инфраструктуры (лавочки, качели, уличные тренажёры).

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С 13 июля в Москве смогли возобновить работу без ограничений аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа, также открылись детские лагеря и развлекательные центры. Вдобавок, сняты ограничения в сфере предпринимательства. Помимо этого, было отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап снятия ограничений намечен на 1 августа — в его рамках должны будут заработать театры, концертные залы и кинотеатры, но их заполненность не должна будет превышать 50% от общей вместимости.

Отметим, что за минувшие сутки в Москве был зафиксирован 531 новый случай заболевания COVID-19. В общей сложности диагноз коронавирус в столице был подтверждён у 231 801 человека.

«Это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля. 48,2% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% — от 46 до 65 лет, 8,8% — от 66 до 79 лет, еще 6,5% — старше 80 лет. Также 8% среди заболевших — дети», — сообщили в оперативном штабе столицы.

Днём в ранее в Москве были зафиксированы 628 новых случаев коронавируса.

В то же время, как сообщила сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние 24 часа были выписаны по выздоровлению 1 145 пациентов. Общее число вылечившихся от инфекции достигло 168 955. Она также рассказала о том, что с 16 июля все желающие могут бесплатно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

«Мы постарались сделать сервис максимально удобным для жителей Москвы. Развернули большое число пунктов — 162 взрослых и 45 — детских, чтобы обеспечить доступность для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи. Каждый может выбрать удобную дату и время — свободные слоты доступны на две недели вперед. Чтобы получить результаты – достаточно открыть свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО» — повторно не нужно обращаться в поликлинику», — пояснила Ракова.

В общем по России за минувшие сутки были выявлены 6 428 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 во всех регионах страны. По сообщению оперштаба, у 24,1% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Днём ранее было зафиксировано 6 422 случаев инфицирования коронавирусом

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 752 797 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 531 692 человека (70,6%), в том числе 8 443 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 11 937 пациентов (1,59%). За сутки умерли 167 человек.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

За сутки наибольшее количество новых заболевших выявлено в Свердловской области (349), Санкт-Петербурге (256), Ханты-Мансийском АО (252), Нижегородской области (221), Алтайском крае (215).

Субъектами РФ с наименьшими темпами прироста за сутки стали: Москва (0,2%), Московская область (0,3%), Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ (по 0,4%), Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область (по 0,5%), Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Новгородская область, Республика Татарстан (по 0,6%).

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 24 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 298 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 273,6 тыс. человек.