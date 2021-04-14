«Надеюсь, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации»: Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Он также выразил надежду, что пандемия COVID-19 вскоре отступит, в том числе благодаря вакцинации. За последние сутки в стране выявили 8326 новых случаев коронавируса, выписаны 9447 пациентов, 399 человек умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний.

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом он заявил во время заседания попечительского совета Российского географического общества.

«Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как войти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, — уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», — обратился Путин к участникам заседания.

Глава государства также выразил надежду, что «пандемия скоро всё-таки отступит, в том числе, благодаря вакцинации, которую мы в стране активно проводим».

Между тем в РФ за минувшие 24 часа выявили 8326 новых случаев коронавируса. Были выписаны 9447 пациентов, 399 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 666 209. Выздоровели 4 291 223 человек, скончались 104 000.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1837), Санкт-Петербурге (712) и Московской области (568).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 124,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 503 тыс. человек.

Согласно данным еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, за период с 5 по 11 апреля в мире зафиксировано 4 550 837 заболевания COVID-19, что на 7% больше, чем за семь дней до этого. Таким образом, уже седьмую неделю подряд продолжается глобальный подъём уровня заболеваемости коронавирусом. При этом за прошлую неделю было зарегистрировано 76 773 летальных исхода.

На данный момент в мир выявлено свыше 137 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует статистика, приведённая американским Университетом Джонса Хопкинса.

Наибольшее число приходится на США (более 31,3 млн), Индию (13,9 млн) и Бразилию (13,6 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 2,9 млн человек, в том числе 563 тыс. в США, 358 тыс. — в Бразилии, 210 тыс. — в Мексике, 172 тыс. — в Индии.

Кроме того, в медицинском журнале British Journal of Sports Medicine опубликовали результаты исследования, проведённого медиками из США. Специалисты проанализировали течение заболевания COVID-19 у более чем 48 тыс. пациентов, после чего констатировали, что низкий уровень физической активности в два с половиной раза повышал риск гибели от коронавируса. При этом отмечается, что малоподвижный образ жизни — это куда более серьёзный фактор риска, чем курение, ожирение, диабет и гипертония.

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Авиасообщение с Турцией

Турция не расценивает решение России ограничить авиасообщение с республикой как политическое. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

«В Анкаре не видят политических мотивов в решении властей РФ о приостановке авиасообщения с Турцией», — приводит текст заявления агентство Anadolu.

Турецкий министр также указал на проводимую работу, направленную на снятие ограничений на полёты между странами.

Напомним, Москва приняла решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня. Такая мера принята из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турецкой Республике. Так, за последние сутки в стране выявили 59 187 новых случаев заболевания COVID-19. Согласно информации Российского союза туриндустрии, на данный момент в Турции находится около 30 тыс. туристов из России.

Вместе с тем Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Ростуризмом запустил горячую линию для консультации по ситуации с ограничением полётов.

Добавим, что Россия также приостанавливает авиасообщение с Танзанией.

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Пресс-служба правительства Аргентины сообщила о проведении исследования местными учёными российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Отмечается, что инъекция всего одним компонентом препарата вызывает сильный иммунный ответ у переболевших коронавирусной инфекцией.

«Анализ на иммунный ответ на вакцину «Спутник V», в котором приняли участие 288 человек, показал, что 94% из них продемонстрировали присутствие антител после получения только одной дозы», — говорится в сообщении.

Согласно анализу, количество антител, у ранее переболевших COVID-19 и сделавших прививку одной дозой вакцины, в 4,6 раза выше, чем у не заболевавших коронавирусом, прошедших полный курс вакцинации.

Кроме того, китайские компании Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology совместно с Академией военных наук Народно-освободительной армии Китая разработали первую в стране вакцину от COVID-19 на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). На Западе по такой технологии были созданы препараты Pfizer-BioNTech и Moderna. Как сообщает издание South China Morning Post, в мае стартует третья фаза клинических испытаний китайской вакцины, получившей название ARCoV.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отложить введение вакцины компании Johnson & Johnson в оборот на территории Европы. По его мнению, администрация Джо Байдена «ужасно подвела» граждан со всего мира.

«Результаты этой вакцины исключительные, но теперь её репутация всё время будет сталкиваться с вызовами. Люди, которым уже сделали эту вакцину, будут разгневаны. Возможно, это всё было сделано ради политики, либо же из-за любви FDA к Pfizer», — говорится в заявлении экс-главы Белого дома.