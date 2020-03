«Надеялись, что ситуация разрешится сама»: с какими трудностями столкнулись США из-за эпидемии коронавируса • 25 • В мире Крупные города США ожидают существенного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. В Чикаго военные инженеры разворачивают полевой госпиталь в крупнейшем выставочном центре страны, а в Лос-Анджелесе пришвартовался плавучий госпиталь на 1000 коек. При этом врачи в Нью-Йорке сообщают о нехватке мест для больных и остром дефиците аппаратов ИВЛ. По мнению экспертов, к таким последствиям привели несвоевременно принятые ограничительные меры. A paramedic walks next to a makeshift morgue set outside Lenox Health Medical Pavilion as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in New York, U.S., March 29, 2020 Reuters © Eduardo Munoz Как пишут американские СМИ, крупнейшие города США готовятся к резкому росту числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. Наибольший рост инфицированных ожидают, в частности, в Бостоне, Детройте, Чикаго, Атланте, Милуоки и Лос-Анджелесе. Власти этих городских агломераций и регионов рассчитывают, что сдержать разрастание эпидемии поможет в первую очередь социальное дистанцирование, однако при этом принимают меры для борьбы с пандемией. Так, в Чикаго инженерный корпус армии США готовит 2,5 тыс. мест для пациентов в переоборудованном под медицинские цели выставочном центре Маккормик Плейс — самом большом в стране. Мэр Бостона Марти Уолш заявил, что город ожидает «неизбежного наплыва» заболевших. В Лос-Анджелесе мэр города Эрик Гарсетти и губернатор Гэвин Ньюсом встретили корабль медслужбы американского флота USNS Mercy. Этот плавучий госпиталь способен вместить 1 тыс. Больных. Американские эксперты в области медицины отмечают, что всплеск заболеваемости в крупных городах будет обязательно. «Если не закрыть границы, то будет достаточно всего нескольких заболевших, чтобы распространить инфекцию на другой штат. Чикаго и Детройт — крупные узлы, привезти в них вирус могли когда угодно, а интенсивность нарастает лишь сейчас», — приводит The Washington Post слова Джозефа Айзенберга, заведующего кафедры эпидемиологии Мичиганского университета. С такой оценкой согласна и Элисон Бейтман-Хаус, старший преподаватель в Лангоунском медицинском центре Нью-Йоркского университета. «Я глубоко обеспокоена по поводу того, где мы видим всплески заболеваемости. По последним данным, мы ожидаем всплески в Бостоне, имеющего относительно хорошую систему здравоохранения, в Детройте и Новом Орлеане. За последние примерно 10 лет эти города и так много от чего пострадали, а теперь помимо прочего им грозит серьёзнейшая эпидемия. Я весьма обеспокоена», — приводит её слова портал Yahoo News. Ашиш Джа, директор Института глобального здоровья Гарварда, считает, что все крупные города будут затронуты эпидемией. «В этом нет сомнений. Первый на очереди — Нью-Йорк. Будет ли распространение в других городах столь же свирепым? В разных городах может быть по-разному… Я очень волнуюсь по поводу Луизианы, особенно Нового Орлеана. И по поводу Атланты», — цитирует его Yahoo News. История болезни Напомним, что на территории США первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован 21 января в штате Вашингтон. По данным сайта университета Джона Хопкинса общее число заражённых COVID-19 в США превысило 130 тыс. человек, погибли более 2,4 тыс, более 2,6 тыс. выздоровели. Коронавирус обнаружен во всех Штатах США, однако самая тяжёлая ситуация сложилась на восточном побережье. Эпицентром пандемии стал штат Нью-Йорк. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк, где на этот момент зафиксировано более 55 тыс. больных. Больницы города испытывают острую нехватку средств защиты и аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Аналогичный расклад наблюдается и на территории штата Нью-Джерси, где на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом достигло 13 тыс. американцев, умерших — более 160. В штате Вашингтон число заболевших превышает 4,3 тыс., из них скончались 191 пациент. Меньше всего коронавирус распространился в ряде северных штатов. В штатах Северная Дакота и Южная Дакота 98 и 90 случаев соответственно, в Вайоминге — 86, в Монтане — 154. При этом медики уверены: пик эпидемии ещё не пройден. Американский Центр по предупреждению и контролю заболеваний предполагает, что он будет достигнут примерно через три недели. Также институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете прогнозирует, что общая численность жертв COVID-19 может достигнуть 38—162 тыс. человек. Нью-йоркский коллапс Основной удар на себя приняли работники сферы здравоохранения в Нью-Йорке. Так, в западных СМИ и соцсетях появилось видео, записанное одним из врачей больницы в нью-йоркском Куинсе. Доктор Колин Смит показала, в каких трудных условиях находится больница, в которой она работает. При этом врач предупредила о разрастании масштабов эпидемии и дефиците критически важного медицинского оборудования. В видеоролике показано, как врач проходит через забитые коридоры больницы Элмхарст, в которой за один день в результате заражения коронавирусом умерли 13 человек. Она рассказывает о прибытии в госпиталь грузовика-рефрижератора для хранения тел умерших, а также выражает надежду на скорое поступление необходимых аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, Диана Торрес, медсестра нью-йоркской больницы Mount Sinai West, поделилась публикацией в соцсети, где её коллеги позируют в полиэтиленовых мешках вместо униформы. Сложившуюся в учреждении ситуацию она прокомментировала и в интервью RT. «Проблема в том, что все мы контактируем с больными и многие уже сами заболели. Я уже потеряла коллегу. В больнице заявляют, что у нас достаточно расходных материалов, однако мы получали их в очень ограниченном количестве. Мы начали жаловаться, что выдаваемые нам голубые фартуки закрывают только переднюю часть тела, после чего нам начали выдавать жёлтые халаты, которые надевались поверх первых. Чтобы предотвратить перекрёстное заражение, мы надевали их по очереди, но они скоро закончились. Одна из медсестёр, заступавших на смену, купила в магазине полиэтиленовые пакеты, и работники надевали их поверх жёлтых халатов... Я нахожусь в полной изоляции... Единственное чего я боюсь, это заболеть и умереть», — говорит Торрес. Эпидемия получила такое распространение в США из-за несвоевременно принятых ограничительных мер, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «США и многие европейские государства посчитали, что вводить жёсткие запретительные меры слишком рано, поскольку они пагубно влияют на их экономики. Кроме того, когда в Китае произошли первые вспышки коронавируса, остальным странам казалось, что их это не коснётся, поэтому незачем из-за призрачной угрозы останавливать производство, рушить экономику. Надеялись, что ситуация разрешится сама собой», — подчеркнул эксперт. С его точки зрения, для предотвращения развития ситуации «по американскому сценарию» в России необходимо, чтобы каждый гражданин проявил сознательность и самодисциплину. «Китай авторитарными методами показал эффективность сдерживания, и сегодня китайская модель является наиболее результативной по сравнению с европейской. 