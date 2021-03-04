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«Надеялась на торжество справедливости»: врач Елена Мисюрина — об эмоциях после закрытия уголовного дела

04 марта 2021, 23:25  •  37 • В России
Мосгорсуд отменил приговор Черёмушкинского райсуда по делу врача-гематолога Елены Мисюриной и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Расследование в отношении медика началось в 2015 году и получило большой общественный резонанс. Мисюрина обвинялась по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть человека) и в 2018 году была приговорена к двум годам лишения свободы. В беседе с RT врач рассказала, что очень счастлива и благодарна всем, кто её поддерживал.
 
АГН «Москва»
 

Мосгорсуд отменил приговор Черёмушкинского райсуда по резонансному делу врача-гематолога Елены Мисюриной и прекратил её дело. Её обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям, повлекших смерть пациента (ч. 2 ст. 238 УК РФ). После решения суда Мисюрина поделилась своими чувствами и рассказала о том, что верила в свою невиновность все эти годы.

— Сколько по времени длилось это дело?

— Ровно семь лет, один месяц и один день.

— Предполагали ли вы, что всё закончится столь благоприятно?

— Я всегда на это надеялась и всё это время со своими адвокатами пыталась доказать свою невиновность. Если бы я в это не верила, то не боролась бы за справедливость и за правду. В итоге всё удалось.

— Что чувствуете после того, как всё закончилось?

— Я счастлива.

— Как вы думаете, сторона обвинения будет обжаловать приговор?

— Не знаю. Даже и думать об этом не хочу. Я семь лет обо всём этом думала. Всё, что могло произойти, произошло. Поэтому я уже ничего не боюсь.

— Чему научила вас вся эта затянувшаяся на долгие годы история?

— Конечно, я повзрослела. Я увидела, что вокруг меня много хороших людей, настоящих и верных друзей. За это время испытания этой сложной ситуацией были и предательства. Мы это всё пережили. Стали умнее, мудрее. Профессионально развивались с моей командой — развивали гематологическую службу и вводили новые методы лечения. Была колоссальная поддержка профессионального сообщества, знакомых и незнакомых людей.

— Ожидали ли вы, что за вас столько людей вступятся?

— Когда ты попадаешь в такую ситуацию, то ты оказываешься с этой бедой один на один. Честно сказать, я не ожидала. Но, видимо, абсурдность предъявленных обвинений для профессионального сообщества вызвала общественный резонанс, и я искренне благодарна всем, кто вступился за меня, поддерживал и верил. Огромное всем спасибо. Для меня это очень важно. Это было неожиданно. Конечно, я была недоступна в тот момент для общения и коммуникации, но искренне всех благодарю. Я счастлива, это очень трогательно и важно. Это придавало мне сил.

— Были ли какие-то ограничения из-за дела? Если да, то хотелось бы вам сейчас сделать что-то, что было нельзя?

— Из всего времени я практически пять лет была под подпиской о невыезде. На мою профессиональную деятельность никаких ограничений это не накладывало. Для выезда необходимо было уведомлять следственные органы. Если они разрешали, я уезжала. Поэтому запретов не было. Но чисто эмоционально это всё было неприятно.

— Сегодня, когда вы заходили в суд, вы ожидали, что именно так всё будет?

— Когда мы шли в суд, то каждый раз надеялись на торжество справедливости. Без этой веры мы с моими защитниками не смогли бы дойти до сегодняшнего дня.

— По закону сейчас вы имеете право на реабилитацию и компенсацию за незаконное уголовное преследование. Планируете какие-то шаги в этом направлении?

— Об этом пока вообще не думаю. Я просто счастлива, что всё закончилось.

Как ранее рассказывал RT, 25 июля 2013 года в клинику, где работала Мисюрина, обратился пациент с несахарным диабетом, миелофиброзом и раком предстательной железы. Врач провела трепанобиопсию (забор материала костного мозга в области таза), после чего пациент самостоятельно покинул клинику. 

В тот же день вечером он вызвал скорую помощь и был госпитализирован в клинику «Медси» с жалобами на боль в животе. Через несколько дней мужчина умер в отделении реанимации. 

Спустя полтора года после смерти пациента, в 2015 году, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Через год статью переквалифицировали на более тяжкую — п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть пациента).

По версии обвинения, врач якобы нарушила «методику, тактику и технику» проведения процедуры, в результате чего у пациента было сквозное повреждение кровеносных сосудов, что и привело к смерти. Сама Мисюрина утверждала, что провела процедуру правильно, так как в случае нарушений у пациента наступил бы сильнейший болевой синдром. 

22 января 2018 года Черёмушкинский райсуд Москвы приговорил врача к двум годам колонии общего режима. Само дело и столь суровый приговор вызвали большой резонанс. На него отреагировали мэр Москвы Сергей Собянин, на тот момент глава СПЧ Михаил Федотов, вице-премьер Ольга Голодец, депутат Госдумы Владимир Гутенев — все они так или иначе встали на сторону Мисюриной, выразив ей поддержку.

Вердикт был обжалован, а уже 5 февраля Мосгорсуд по ходатайству защиты Мисюриной изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде. Кроме того, 16 апреля 2018 года Мосгорсуд отменил решение Черёмушкинского суда и вернул дело в прокуратуру. 

Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 декабря 2020 года отменил решение от 16 апреля 2018 года и постановил направить дело Мисюриной на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, то есть в Мосгорсуд, где 4 марта и состоялось заседание, на котором дело прекратили. 

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