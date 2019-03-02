Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Тырить" - старая народная забава! Порошенко ОСКАНДАЛИЛСЯ, снова устр...
Что вернёт элиту РФ на землю. О старых и новых проблемах России
Глава МВД Украины заявил о сотрудничестве СБУ с радикалами из С14
"Вся любовь к России построена на деньгах": В Сети сравнили не признав...
Главная / В России

«Надеемся вернуться в Россию»: RT поговорил с болельщиками из Африки, «забывшими» уехать домой после ЧМ-2018

02 марта 2019, 17:24  •  164 • В России
Чтобы вживую наблюдать за матчами чемпионата мира по футболу, в Россию приехали миллионы иностранных туристов. Большинство из них получили визы по упрощённой схеме, и действие этих документов истекло 31 декабря 2018 года. Однако некоторые болельщики решили остаться в России, теперь уже незаконно. Их доставляют в Центр временного содержания иностранных граждан. RT удалось поговорить с шестью «нелегалами» до того, как их отправили на родину. Все собеседники остались довольны своей поездкой, признались, что им очень понравилось в РФ, и выразили надежду, что в будущем удастся вернуться.
 
© RT
 

В конце января 2019 года заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин заявил, что в России до сих пор находятся около 5000 иностранных граждан, приехавших в страну по «паспорту болельщика». Действие безвизового режима для них истекло ещё 31 декабря 2018 года, поэтому сейчас все они пребывают в России нелегально.

В Московском регионе «нелегалов» доставляют в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) — по решению суда. Центр не тюрьма, но определённые сходства имеются: два ряда шестиметровых заборов с колючей проволокой, массивные ворота, камеры видеонаблюдения и толстые решётки на окнах. Иностранцы здесь живут, пока российское государство не решит, что с ними делать. 

Большинство нелегалов довольно быстро отправляют домой. Чаще всего денег на дорогу у них нет, и путешествие оплачивается из российского бюджета. После этого въезд в Россию для иностранца закрывается как минимум на пять лет.

RT смог пообщаться с несколькими иностранными гражданами, находящимися в ЦВСИГ. Все они смогли приехать в Россию по паспорту болельщика и жили в одной квартире возле метро «Добрынинская». Визит местного участкового закончился для них арестом, судом и переездом в центр.

«Приехал в Россию — попытайся стать русским»

В комнате на первом этаже жилого корпуса Центра временного содержания живут шесть темнокожих мужчин. Пятеро из них из Нигерии, им от 25 до 38 лет. Шестому — 55, он из Эритреи. Несмотря на решётки на окнах и стоящую за дверями охрану, мужчины были в хорошем расположении духа, о чём-то друг с другом перешучивались. На английском все говорят с сильным акцентом.

Первым с RT побеседовал Акинтомиде Олабоде Тунда — ему 30, он из Нигерии. Одет просто: чёрный свитер, рабочие штаны и вязаная зимняя шапка. У него довольно подвижная мимика, и он часто улыбался.

По его словам, дома он получил медицинское образование, однако по профессии не работал и перебивался случайными заработками.

Тунда говорит, что Россию давно любит и всегда мечтал её посетить. Благодаря ЧМ-2018 у него появилась возможность въехать в страну по упрощённой схеме. Туристическому агенту за перелёт и паспорт болельщика он отдал больше $400 — приличные деньги по нигерийским меркам. Дома у него остались жена и маленькая дочка.

  • Акинтомиде Олабоде Тунда
  • © RT

Олабоде посетил только один матч — финал, когда французы выиграли у хорватов со счётом 4:2. Ни за кого конкретно мужчина не болел, ему просто нравилась сама игра. Расстроил только внезапно начавшийся в середине матча дождь. По его словам, домой он тогда шёл промокший до нитки.

Первое время в Москве он жил в хостеле, потом перебрался в квартиру возле метро «Добрынинская», где соседствовал с группой таких же гостей столицы из Африки. Проживали они по четыре человека в комнате.

Лидер украинских националистов: «Украина поссорилась с НАТО из-за Порошенко»

Вообще Олабоде знал о том, что после ЧМ-2018 из России нужно уезжать, но потом он и его соседи по квартире услышали, что Владимир Путин продлил срок безвизового пребывания иностранцев в стране до конца года. На вопрос, почему он не покинул страну в означенный срок, Олабоде ответил, что у него начались «финансовые трудности», и купить билет домой он уже не смог.

В консульство родной страны Тунда за помощью не обращался. Денег занять ему было не у кого — то немногое, на что он жил, мужчине, по его же словам, присылала жена. На работу устроиться он тоже не мог.

Как такового плана дальнейших действий у Олабоде не было. Он жил одним днём и «радовался бытию». Единственное, чего он боялся, так это прихода зимы — ещё до поездки в Россию его пугали, что здесь он замёрзнет насмерть. Но зима Олабоде неожиданно понравилась. По его словам, климат здесь мягче, и даже его кожа и волосы стали приятнее на ощупь. В России он не мёрзнет — успел купить себе недорогих тёплых вещей и адаптироваться к погоде.

«Если приехал в Россию, то попытайся стать русским», — поделился мудростью с RT Олабоде.

Вообще, Олабоде не скрывает своего восторга от России. Он всё время хвалит русский народ, лично Владимира Путина и российское правительство, даже сотрудников ЦВСИГ и судебных приставов: «Лучшая страна, прекрасный президент, очень у вас круто».

Параллельно с этим Олабоде очень просил купить ему билет до дома. Он знает, что ближайшие пять лет въезд в Россию для него будет закрыт, но он собирается вернуться, когда санкции будут сняты. Тем не менее он уточнил, что «в гостях хорошо, а дома лучше». В России классно, но Нигерия роднее, уезжать ему хоть и грустно, но по родине он тоже соскучился.

На последний вопрос, а не убьёт ли его жена за то, что он полгода не был дома и не привёз домой ни цента, Олабоде с серьёзным видом сказал, что это его личная жизнь и от комментариев он воздержится.

Сергей Миронов предложил дать Курилам имя Русские острова

О своём путешествии он не жалеет и считает, что любое событие в жизни формирует личность человека и расширяет его горизонты, тем более когда есть возможность прикоснуться к культуре и быту других стран.

Международных дел мастер

Вторым побеседовать с RT согласился Агу Шедрак Чинвенду. Ему 25, и он самый молодой из группы африканцев. Одет он в серый свитер и бейсболку Burger King. По-английски говорит чуть лучше, чем Олабоде, но всё равно разобрать его речь иногда сложно.

В Нигерии Агу выучился на специалиста по международным отношениям. Но до поездки в Россию навыкам своим применения практически не находил.

О России гость давно слышал и очень хотел побывать здесь. Деньги на поездку ему дал брат. Прилетел в Москву Агу уже к концу чемпионата и на матчи не попал — только смотрел их в барах по телевизору. По его словам, «так сложились обстоятельства».

Агу много гулял по Москве, знакомился и веселился с туристами со всего мира на Никольской. Это время запомнилось ему как один из самых радостных моментов в жизни. Однако любой праздник подходит к концу, и Агу, по его словам, это понимал. Но он тоже услышал про продление безвизового режима и решил остаться в России подольше.

  • Агу Шедрак Чинвенду
  • © RT

По его словам, в Москве он устроиться на работу не смог и жил на деньги, присланные братом. Как и Олабоде, Агу не задумывался о том, как ему выбираться из России, поэтому к концу декабря 2018 года денег на билет домой у него не оказалось. Он просто сидел в съёмной квартире или гулял по Москве в ожидании, что рано или поздно его отсюда выдворят. Сильно на этот счёт он не беспокоился и никаких дополнительных шагов к тому, чтобы вернуться домой, не предпринимал.

Испытание погодой: Крымский мост выдержал более 900 штормовых часов за зиму

В Россию он хотел бы приехать ещё раз — на этот раз для работы или учёбы. В будущее он смотрит с оптимизмом.

«Я молодой парень, вся жизнь впереди, — сказал Агу. — Я неплохо пою, могу стать музыкантом, могу, как вы, журналистом или ещё кем-то. Это большой мир с бесконечными возможностями, я хочу искать себя, расти и развиваться. Ах, да. Ещё мне стоило бы жениться».

Дома ждёт смерть

Третьим собеседником RT стал Сали Ахмед Мохаммед Мусса. Ему 55 лет, родом он из Эритреи. Это спокойный и рассудительный мужчина. В России Сали пытается получить политическое убежище. По его словам, на родине, где идёт война, его точно убьют.

Много лет назад он бежал с семьёй из Эритреи в Судан. Там он до недавнего времени проживал с женой и шестью детьми в лагере для беженцев. По его словам, в том лагере находятся по меньшей мере 80 тыс. человек.

Путь из Эритреи в Судан, по воспоминаниям мужчины, был опасным. Сали заплатил большие деньги проводнику и отправился с семьёй в путь. Границу пересекали пешком и исключительно ночью. По его словам, если бы их заметили пограничники, то непременно открыли бы огонь на поражение. Убили бы и женщин, и детей.

Положение дел в Эритрее, по словам Сали, настолько плачевное, что тысячи людей готовы пересекать пешком пустыню, переплывать на самодельных плотах море и лезть под пули, только бы «выбраться из этого ада». Многие встречают на своём пути смерть.

По профессии Сали — учитель географии, стаж работы у него около 15 лет. В Судане он выживал исключительно за счёт гуманитарной помощи. Когда услышал, что в России будет проводится чемпионат, а для въезда нужен только паспорт болельщика, он решил попытать счастья в нашей стране.

  • © RT
«Осуществлять надзор»: в ГИБДД предлагают вернуть себе полномочия по организации дорожного движения

Собрав кое-как деньги, он купил билет и прилетел в Санкт-Петербург. Там он провёл около полугода с целью найти работу или как-то ещё закрепиться в стране. Сали не скрывает, что футбол ему безразличен. Матчи он смотрел только мельком по телевизору.

Ближе к зиме он переехал в Москву, в квартиру на «Добрынинской». По его словам, жили они с товарищами очень сплочённо, выручая друг друга и поддерживая.

Сали в восторге от России, ему очень понравилась архитектура Петербурга, восхитила своими масштабами Москва. Мужчина считает Россию страной больших возможностей, где много работы, приятные люди и справедливое государство.

Сейчас он пытается получить здесь статус политического беженца. Он очень просит не отправлять его домой. Эритрею он покинул незаконно и по возвращении в лучшем случае попадёт в тюрьму. Однако, скорее всего, рано или поздно его просто убьют, считает Сали.

Сали мечтает остаться в России и перевезти сюда семью. Его родственники знают, что сейчас он в ЦВСИГ, и очень переживают за него.

В конце беседы «болельщики» ещё раз поблагодарили Россию за гостеприимство. Все они надеются когда-нибудь сюда вернуться и попробовать наладить здесь свою жизнь. Пятерых из них, кроме Сали, уже 1 марта депортировали домой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



164
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
Загрузка...
02 марта 2019, 15:54
Лидер украинских националистов: «Украина поссорилась с НАТО из-за Порошенко»
01 марта 2019, 20:24
Кто из чиновников получает больше всех
02 марта 2019, 19:09
Путин открыл Универсиаду в Красноярске
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
02 марта 2019, 01:24
Лукашенко разозлил разговор с Медведевым об Абхазии
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, ...
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказ...
02 марта 2019, 01:09
«В связи с отсутствием юрисдикции»: Россия отказалась признать решение Гаагского арби...
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - у...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
26 февраля 2019, 02:54
Перерасчёт материального обеспечения: пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.