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«Надеемся стартовать в феврале»: Ростуризм намерен возобновить программу туристического кешбэка

07 февраля 2021, 19:30  •  11 • В России
Третий этап туристического кешбэка может быть запущен в феврале, заявили в Ростуризме. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, в ведомстве исходят из того, что нового локдауна в России не будет. В этой связи ожидается рост внутреннего туризма на 15—20% относительно показателей 2020 года. Ранее ведомство порекомендовало представителям туриндустрии разработать туры, которые будут предложены в рамка третьего этапа программы кешбэка.
 
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае РИА Новости © Александр Пирагис
 

Ростуризм рассчитывает запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России в феврале.

«Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка», —цитирует ТАСС главу ведомства Зарину Догузову.

В Ростуризме исходят из того, что новых серьёзных ограничений из-за коронавируса в России в 2021 году не будет, отметила Догузова.

«Если говорить про этот год, мы рассчитываем, что у нас локдауна не будет, поэтому прирост (внутреннего туризма. — RT) ожидаем на 15—20% по сравнению с прошлым годом», — сказала глава ведомства.

По мнению Догузовой, самые востребованные у туристов территории, возможно, в этом году «подойдут к практически полному восстановлению внутреннего туризма».

Отметим, что в начале февраля Ростуризм представил предложения по третьему этапу программы туристического кешбэка.

Письмо соответствующего содержания, предназначенное для участников рынка, подготовила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова.

«Федеральным агентством по туризму начинается подготовка к третьему этапу программы. Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года (на утверждении в правительстве Российской Федерации)», — привёл фрагмент обращения ТАСС.

  • © REUTERS/Hannah McKay

Кроме того, в Ростуризме порекомендовали представителям отрасли разработать туры в рамках программы по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.

Напомним, что программу кешбэка запустили в августе 2020 года. Как рассказали эксперты, это решение властей призвано ускорить восстановление сферы туризма от последствий пандемии коронавируса.

Первый этап программы действовал с 21 по 28 августа. Граждане могли рассчитывать на компенсацию в размере 20% от потраченных средств (но не более 15 тыс. рублей) за оплату поездок по России продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.

В начале октября действие программы продлили, расширив её условия. В частности, продолжительность поездки должна была составлять не менее двух ночей, а минимальная стоимость путёвки больше не ограничивалась. В свою очередь, максимальный возврат составлял не более 20 тыс. рублей. Приобрести туры в рамках второго этапа можно было с 15 октября до полуночи 5 декабря, а поехать в путешествие — до 10 января 2021 года.

В декабре Ростуризм подвёл итоги работы программы. По оценкам ведомства, в ней приняли участие около 300 тыс. человек. За это время они приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.

Кроме того, у крупных туроператоров в период действия программы кешбэка продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. У агрегаторов, которые участвовали в программе, рост бронирований составил около 10—15%.

Примерно в то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил эффективность программы. По его словам, Российский союз туриндустрии, и Торгово-промышленная палата направили обращения в правительство и Ростуризм с предложением продлить или возобновить программу в 2021 году.

В конце 2020 года Ростуризм озвучил ряд предложений по усовершенствованию программы туристического кешбэка. В частности, в ведомстве предложили включить все санатории России в эту программу.

Руководство ведомства тогда отметило, что в 2020 году в программу удалось включить только те санатории, которые прошли классификацию.

Наряду с этим поступило предложение разрешить туристам переносить туры с кешбэком в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Согласно соответствующему проекту постановления правительства, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионах РФ срок предоставления услуги может быть перенесён, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Въездной туризм

Кроме того, руководитель Ростуризма высказалась о перспективах восстановления въездного турпотока в Россию.

«Въездной турпоток. Мы рассчитываем, что в этом году ближе к осени постепенное восстановление международных потоков начнётся», — цитирует ТАСС Догузову.

По её словам, «на полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти».

«Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными», — добавила она.

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