«Надеемся, русских там не будет»: Израиль пригрозил ударом по С-300 в Сирии

Министр по делам Иерусалима заявил, что израильская армия готова атаковать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, размещенные в Сирии.

О том, что Израиль в настоящее время готов атаковать сирийские комплексы С-300, заявил министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин. По его словам, это может произойти в том случае, если С-300 «будут бить по израильским целям».

По словам Элькина, израильская сторона уверена в том, что «факт размещения С-300 в СРА - это большая ошибка».

«Сирийские военные не всегда умеют правильно использовать технику, которая попадает в их руки, - заявил он. И добавил, что при неправильном использовании могут происходить трагические инциденты с участием гражданских самолетов.

« Авиационные перевозки в этом регионе могут быть подвергнуты опасности», - подчеркнул Элькин. Он также отметил, что Израиль отреагирует на все атаки в свой адрес.

« Это будет сделано не международными демаршами, а практическими действиям и, - заявил министр. - Мы будем действовать п ротив установок, с которых будет произведен обстрел израильской территории или израильских самолетов».

При этом он добавил, что «надеется, что там не будет российских специалистов».

Напомним, р оссийский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября. Это произошло во время того, как он возвращался н а авиабазу Хмеймим.