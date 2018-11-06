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«Надеемся, русских там не будет»: Израиль пригрозил ударом по С-300 в Сирии
06 ноября 2018, 12:09 • 55 • Политика
Министр по делам Иерусалима заявил, что израильская армия готова атаковать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, размещенные в Сирии.
О том, что Израиль в настоящее время готов атаковать сирийские комплексы С-300, заявил министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин. По его словам, это может произойти в том случае, если С-300 «будут бить по израильским целям».
По словам Элькина, израильская сторона уверена в том, что «факт размещения С-300 в СРА - это большая ошибка».
«Сирийские военные не всегда умеют правильно использовать технику, которая попадает в их руки, - заявил он. И добавил, что при неправильном использовании могут происходить трагические инциденты с участием гражданских самолетов.
«Авиационные перевозки в этом регионе могут быть подвергнуты опасности», - подчеркнул Элькин. Он также отметил, что Израиль отреагирует на все атаки в свой адрес.
«Это будет сделано не международными демаршами, а практическими действиями, - заявил министр. - Мы будем действовать против установок, с которых будет произведен обстрел израильской территории или израильских самолетов».
При этом он добавил, что «надеется, что там не будет российских специалистов».
Напомним, российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября. Это произошло во время того, как он возвращался на авиабазу Хмеймим.
Как сообщали в Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района атаки и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Погибли 15 российских военнослужащих.
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