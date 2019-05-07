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«Надеемся получить до трети мест»: смогут ли евроскептики создать крупнейшую фракцию в Европейском парламенте

07 мая 2019, 23:24  •  36 • В мире
Евроскептики могут получить до трети мест в Европейском парламенте по итогам майских выборов. Об этом в беседе с RT заявил глава бельгийской оппозиционной Народной партии Мишель Модрикамен. Он также не исключил, что евроскептики объединятся в одну политическую силу. Как отмечают эксперты, в ЕС резко возрос уровень недоверия к Брюсселю, который не способен решить проблемы стран сообщества. В то же время европейские элиты будут препятствовать созданию подобного альянса, так как расценивают его как серьёзную угрозу своему влиянию, считают аналитики.
 
Главное здание Европарламента в Брюсселе Reuters © Arnd Wiegmann
 

Евроскептики могут занять до трети мест в Европарламенте (ЕП) по итогам предстоящих выборов, заявил руководитель оппозиционной Народной партии Бельгии Мишель Модрикамен.

«Нет сомнений, что для евроскептиков важно стать доминирующей силой в Европарламенте. Мы надеемся получить там от четверти до трети мест», — отметил Модрикамен в беседе с RT.

По его словам, если раньше евроскептики были разделены на три группы в ЕП, то теперь они могут объединиться. 

Напомним, что выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая. 

В конце марта стало известно, что евроскептики планируют заявить о формировании политического объединения перед майскими выборами в ассамблею. Об этом РИА Новости сообщил источник в депутатском корпусе Европейского парламента.

«Евроскептики в ближайшее время намерены объявить о создании политического альянса в составе фракций «Европа наций и свобод», костяк которой составляют депутаты от французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, «Европа свобод и прямой демократии», куда входят представители немецкой партии «Альтернатива для Германии», и «Европейские консерваторы и реформаторы», большинство в которой в настоящее время принадлежит британским консерваторам», — пояснил собеседник агентства.

В результате предстоящих выборов в ЕП евроскептики могут сформировать самую крупную фракцию в ассамблее, считает заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов.

«Об этом свидетельствуют и прошедшие выборы на национальном и локальном уровнях, и замеры общественного мнения. Общая победа евроскептиков более чем реальна. Вероятность того, что они получат относительное большинство, достаточно высока. Цифра в 190 мандатов, которую называет Модрикамен, вполне достижима», — отметил Шаповалов в беседе с RT.

По его словам, практически во всех европейских странах происходит значительный рост одобрения со стороны избирателей тех политических партий и отдельных политиков, которые стоят на стороне евроскептицизма.

«Сейчас уже очевидно, что они существенно увеличат своё представительство в ЕП. Кроме того, будет создана почва для того, чтобы отдельные группы этой политической силы получили возможность объединиться, создав очень мощную фракцию в рамках Европарламента», — заявил эксперт.

 «Эгоистические интересы»

Как отмечают аналитики, рост евроскептицизма связан в первую очередь с тем, что Брюссель не может урегулировать миграционный и экономический кризисы.

По данным опроса общественного мнения социологической службы Eurobarometer, проведённого осенью прошлого года, 48% европейцев не доверяют институтам ЕС. Основной проблемой Европейского союза его жители считают нелегальную миграцию (40%) и рост террористической угрозы (20%).

Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Handelsblatt, основная проблема Евросоюза заключается в том, что европейцы утратили «коллективное либидо». По его мнению, это влияет на доверие к Брюсселю и изменение политических предпочтений европейцев.

«Мы перестали любить друг друга. Мы утратили коллективное либидо», — сказал Юнкер.

  • Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
  • Reuters
  • © Francois Lenoir

Страны — члены ЕС не хотят помогать друг другу и не желают объединять свои усилия по развитию Европы, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Юнкера волнует, что в Европе нет единения, общей идеи, которая увлекла бы всех европейцев. Члены ЕС достаточно фрагментированы — ряд развитых государств цинично заявляют о том, что их не волнует судьба экономик «проблемных» стран союза», — пояснил Оленченко в разговоре с RT.

По его словам, заявление главы Еврокомиссии является также и реакцией на то, что в Европе нарастает понимание необходимости реформировать ЕС — число недовольных происходящим в Евросоюзе увеличивается.

Подобное мнение разделяет и Владимир Шаповалов. По его словам, в Европе превалирующим становится национальное начало, интересы конкретного государства, а не интересы ЕС в целом.

«Юнкер говорит о том, что общеевропейская идентичность в рамках Евросоюза, которую формируют евроинтеграторы на протяжении нескольких десятков лет, переживает серьёзный кризис. Представители разных стран учитывают исключительно свои эгоистические интересы, что вступает в противоречие с единой общеевропейской позицией. Это является базой для усиления позиций евроскептиков», — заявил Шаповалов.

По его мнению, у избирателя возникает ощущение, что истина не принадлежит исключительно партиям, выступающим за европейскую интеграцию. К ним приходит осознание, что есть альтернативные политические силы и политики, которые вполне способны занять эту нишу, уверен Шаповалов.

Угроза для европейских элит

Как отмечает Владимир Оленченко, если раньше партии евроскептиков считались маргинальными, то теперь о них уже не говорят в таком ключе, так как они значительно укрепили свои позиции. В Европе набирают всё большую популярность правые партии: «Национальное объединение» Марин Ле Пен, итальянская «Лига Севера», «Альтернатива для Германии», Австрийская партия свободы и Венгерский гражданский союз.

«Это происходит, так как население ЕС ощутило на себе последствия ряда проблем внутри союза: нелегальной миграции, кризиса в Греции, брексита. Евроскептики и сейчас есть в Европарламенте, но они разбросаны по семи фракциям. Если Модрикамен хочет собрать их вместе и чем-то объединить, этот порыв можно охарактеризовать как интересную идею, однако вопрос в том, удастся ли ему это сделать. Есть предпосылки к тому, что кооперация евроскептиков будет происходить на базе проекта «Движение», которое объединяет европейских правых», — сообщил эксперт.

Напомним, проект «Движение», призванный объединить правые силы в Европе, основал Мишель Модрикамен. Начинание поддержал глава партии «Лига» Маттео Сальвини. В начале февраля Модрикамен в интервью Deutsche Welle заявил, что «Движение» направлено на укрепление и восстановление превосходства национальных государств.

«Мы хотим реформировать Евросоюз. Если его нельзя реформировать, этот проект нужно ликвидировать… Мы были счастливы жить внутри ЕС до тех пор, пока они (евробюрократы. RT) не начали решать, кто должен въезжать в Европу, а кто должен выехать», — отметил политик.

Также Модрикамен рассказал о принципах, по которым другие политические силы могут присоединиться к проекту.

«Один из первых — это независимость, суверенитет национальных государств, где будет определено, кто гражданин, а кто нет. Второе — ограничение миграции. Это требование звучит по всей Европе. Третье — борьба с радикальным исламом», — констатировал он.

  • Руководитель оппозиционной Народной партии Бельгии Мишель Модрикамен
  • Reuters
  • © Francois Lenoir

По мнению Владимира Шаповалова, не исключено, что евроскептики не только пройдут в Европарламент, но и займут там лидирующие позиции. Однако евробюрократия приложит максимум усилий для того, чтобы попробовать разрушить коалицию.

«Потому что фактически победа евроскептиков на выборах в ЕП и их доминирование в ассамблее будет означать очень серьёзную угрозу консенсусу европейских элит. Будут предприниматься максимальные усилия для того, чтобы не допустить консолидацию евроскептиков в рамках единой платформы», — подчеркнул Шаповалов.

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