«Надеемся, эпидситуация позволит»: Минпросвещения рассчитывает начать новый учебный год в очном формате

Министерство просвещения России надеется, что ситуация с распространением COVID-19 в стране позволит начать новый учебный год в традиционном формате — очном. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, перехода на дистанционное обучение не случится. Вместе с тем в Роспотребнадзоре по случаю Всемирного дня без табака напомнили, что заболевание коронавирусом у курильщиков гораздо чаще протекает в тяжёлой форме.

Министерство просвещения России рассчитывает, что учебный год 2021/22 начнётся в очном формате. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам прошедшего учебного года.

«Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате», — сказал Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что очный формат обучения — в приоритете у министерства: «Перехода на дистанционное обучение, о чём говорили некоторые, не случилось и не случится».

В начале 2021 года Сергей Кравцов пояснял, что переход на дистанционное образование в школах в 2020 году был вынужденной и временной мерой из-за пандемии COVID-19.

«Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное», — говорил он в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

22 мая премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», пояснил, что в РФ не планируется полный переход на дистанционное образование, а 26 мая глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщал, что 92% студентов отечественных вузов вернулись на очное или смешанное обучение после окончания коронавирусных ограничений.

Статистика COVID-19 в России

За минувшие сутки в России выявлено 8475 новых случаев заболевания коронавирусом, 6715 человек выздоровели, 339 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (2614), Санкт-Петербурге (822) и Московской области (752).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 5 071 917 человек, из них активных случаев — 265 тыс. Выздоровели 4 684 585 (92,36%) человек, умерли 121 501 (2,4%). Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 138,2 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 528 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Вместе с тем в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по случаю Всемирного дня без табака отметили, что у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме.

«Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжёлого течения болезни, поскольку их лёгкие уже повреждены», — говорится в сообщении ведомства.

AFP

© Yuri KADOBNOV

В Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения указали, что в год от вызванных курением болезней умирает 5 млн человек, с каждым годом эта цифра становится всё больше, а к 2030 году табакокурение станет одним из самых сильных факторов, приводящих к преждевременной смерти.

Статистика COVID-19 в мире

Во всём мире, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, сделано около 1,8 млрд прививок от коронавируса. Тогда как общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии почти достигло 170,3 млн. Россия по этому показателю занимает шестое место в мире, уступая Турции (5,2 млн), Франции (5,7 млн), Бразилии (16,5 млн), Индии (28 млн) и США (33,2 млн).

От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более млн человек. Наибольшее число жертв — в США (594 тыс.), Бразилии (461 тыс.) и Индии (329 тыс.).

Американский учёный Питер Хотез призвал изучить происхождение коронавирусной инфекции, чтобы предотвратить появление новой пандемии. В эфире телеканала NBC один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США отметил, что человечество в XXI веке столкнулось уже с третьей глобальной эпидемией.

«Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймём происхождение COVID-19», — сказал он.

По его словам, необходимо надавить на Китай, чтобы лучшие эпидемиологи и вирусологи получили в КНР «беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям».

В то же время портал Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19 утверждает, что cупруга одного из сотрудников лаборатории в китайском Ухане, умерла в декабре 2019 года, предположительно, от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Это могло быть ранним свидетельством того, что вирус передавался среди людей, однако китайские власти, зная, что вирус передаётся, ещё в течение месяца заявляли, что это не так, что позволило ему распространиться», — заявил Ашер. Его слова приводит ТАСС.

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal, ссылаясь на «доклад разведывательного сообщества США», сообщало о тяжёлой болезни трёх учёных из Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года, а газета The New York Times писала о наличии у американских разведчиком сведений, которые, предположительно, могут указать на источник возникновения коронавирусной инфекции. Вдобавок, постпредство США при женевской штаб-квартире ООН призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) перейти ко второму этапу расследования происхождения коронавирусной инфекции, в том числе на территории Китая, поскольку первая фаза, по мнению Вашингтона, была «незавершённой».

В свою очередь, сингапурский ученый Тео Ик Ин полагает, что индийский штамм SARS-CoV-2 может привести спровоцировать более крупную эпидемиологическую «бурю», чем мир видел до этого.

«Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи», — приводит его слова РИА Новости.