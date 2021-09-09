Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Главная / В мире

«Надеемся, что ничто и никто не сможет помешать»: в России оценили завершение строительства «Северного потока — 2»

09 сентября 2021, 22:40  •  70 • В мире
Строительство «Северного потока — 2» находится в завершающей стадии, поэтому в России надеются, что «уже ничто и никто не сможет помешать вводу» объекта в строй, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что в связи с текущей ситуацией на газовом рынке к заявлениям о якобы опасности газопровода никто не будет прислушиваться. При этом Песков подчеркнул, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, если это будет целесообразно и выгодно. В то же время Мария Захарова выразила надежду на то, что «Северный поток — 2» перестанет быть предметом политических спекуляций и вбросов. Как добавила официальный представитель МИД РФ, в Москве желают, чтобы европейские потребители в самое ближайшее время получили российское энергосырьё.
 
globallookpress.com © Jens Büttner
 

Строительство трансбалтийского трубопровода «Северный поток — 2» находится в завершающей стадии. 

«Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Вашингтоне давно декларировали намерения каким-либо образом помешать реализации проекта, а в Киеве «в связи с «Северным потоком — 2» кричат караул».

«Хотя на фоне этих криков президент Путин также достаточно давно сказал и совсем недавно однозначно повторил: в случае заключения соответствующих контрактов, а также при условии, что это будет экономически целесообразно и выгодно, Россия будет и готова продолжать транзит через Украину», — добавил Песков.

При этом, по его словам, различные попытки помешать реализации проекта не увенчались успехом.

Официальный представитель Кремля также полагает, что к заявлениям о якобы опасности «Северного потока — 2» вряд ли будут прислушиваться на фоне текущих мировых цен на сырьё. Так, в 17:27 мск 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса в хабе TTF в Нидерландах превысила $700 за 1 тыс. куб. м.

«Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», — пояснил Песков.

Он также сделал акцент на том, что газ продолжает оставаться самым чистым топливом, а трубный газ — гарантированным по объёмам, ритмичности, цене: «И таким он будет в обозримой перспективе».

«Поэтому газ нужен. И чтобы газа было больше для развивающейся и отходящей от пандемии Европы, он должен идти по двум ниткам. Европа в этом заинтересована», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов указала, что «Северный поток — 2» в стратегическом плане укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд. По её словам, всем оппонентам проекта пора прекратить чинить ему препятствия: «Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода».

Она отметила, что Москва на протяжении многих лет дезавуировала фейки насчёт СП-2, подчёркивая, что это чисто экономический проект и у России «нет никаких планов использовать его в каких-то иных целях».

«Мы искренне надеемся, что «Северный поток — 2» перестанет являться предметом разного рода политических спекуляций, вбросов, информационных кампаний, предлогом для незаконных ограничительных мер и вообще в принципе уйдёт из такой конфронтационной повестки», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

В МИД надеются, что европейские граждане «услышат, поймут и действительно осознают, что получают настоящую выгоду от этого совместного международного проекта», который является позитивным примером взаимовыгодного партнёрства России и Европы на принципах уважения интересов и взаимной выгоды.

«Очень хочется, чтобы нас действительно услышали европейцы, жители различных стран, городов Европы, потому что они столько раз становились жертвами своих СМИ, которые искажали данные, занимались, к сожалению, поддакиванием и подыгрыванием информационным кампаниям, которые проводились соответствующими лоббистскими структурами», — заявила Захарова.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российская корпорация «Газпром» планирует с 1 октября начать прокачку газа по первой нитке трубопровода «Северный поток — 2». При этом на транспортировку газа в Германию по обеим ниткам компания намерена выйти к 1 декабря.

Как заметила Мария Захарова, сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора.

«Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

6 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила, что специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки «Северного потока — 2». После этого будет проведена стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, «Северный поток — 2» будет достроен через несколько дней.

Член сената Берлина от Христианско-демократического союза Германии и кандидат в бундестаг Марио Чая, говоря об окончании строительства «Северного потока — 2», выразил удовлетворение тем, что удалось преодолеть политические разногласия между разными странами и этот проект теперь рассматривается с рациональной точки зрения, а не под каким-то иным, политическим углом.

«Считаю важным также и то, что вся деятельность осуществляется в соответствии с договорными обязательствами, без попыток использовать договор, в котором все пункты, по сути, уже обговорены, в каких-то иных целях при изменении политических рамочных условий», — добавил собеседник RT.

По его словам, несмотря на оказываемое на проект давление, в конечном итоге победил здравый смысл.

Аксель Фогт, мэр немецкого Лубмина, где закончилась прокладка труб, в разговоре с RT выразил уверенность, что все причастные к проекту страны и компании смогут разрешить вопросы и первый российский газ поступит по этим трубам до конца 2021 года.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Накануне министр энергетики России Александр Новак обсудил возможность использования транзита газа через Украину после 2024 года с уполномоченным правительства Германии по этому вопросу Георгом Графом Вальдерзее. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, стороны договорились продолжить соответствующие консультации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 13:35
Евросоюз наказал Польшу и Венгрию деньгами
08 сентября 2021, 08:10
«На ворованные у государства миллиарды»: Леонид Волков создал в Америке клон ФБК вместе с беглым банкиром
08 сентября 2021, 14:40
Полиция взяла в кольцо офис премьера Британии: СМИ сообщают об угрозе Борису Джонсону
08 сентября 2021, 18:20
Подковёрные игры Франции с ИГИЛ* раскрыли турки. В деле замешан мировой цементный гигант
09 сентября 2021, 07:05
«Вызов однополярному миру»: какие вопросы планируют обсудить главы государств на саммите БРИКС
09 сентября 2021, 10:45
«Мы ничего не нарушали»: трое российских моряков второй год находятся в Стамбуле под подпиской о невыезде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2021, 14:35
Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.