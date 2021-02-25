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«Надеемся, что к лету останутся минимальные ограничения»: власти Москвы оценили ситуацию с распространением COVID-19

25 февраля 2021, 13:05  •  67 • В России
Если в Москве сохранится текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, то к лету ограничительные меры по борьбе с пандемией будут сведены к минимуму. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов. В то же время врач-иммунолог выразил сомнение в том, что российская столица может столкнуться с третьей волной COVID-19. За последние сутки в России выявили 11 198 новых случаев коронавируса, 1406 из них — в Москве. При этом выздоровели 16 102 человека, зафиксировано 446 летальных исходов. Кроме того, Минздрав РФ перерегистрировал предельную отпускную цену вакцины «Спутник V» — теперь она составляет 866,81 рубля за два компонента.
 
AFP © Yuri KADOBNOV
 

К лету в Москве могут минимизировать действие коронавирусных ограничений в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в третьей декаде января в Москве к обычному режиму работы вернулись колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. Возобновилась работа музеев, библиотек, также было разрешено проведение массовых мероприятий (заполненность помещений не должна превышать 50%). Кроме того, перестало быть обязательным требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний и были отменены ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Вместе с тем доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов выразил сомнение в том, что в российской столице может начаться новая волна распространения коронавирусной инфекции.

«В Москве, я считаю, уже невозможна. Тут уже некому болеть: все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались», — приводит его слова РИА Новости.

В Москве в общей сложности выявили 973 578 случаев COVID-19, в том числе 1406 — за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 891 448 пациентов (2092 — за прошедшие 24 часа), 14 921 человек (за минувшие сутки зафиксировано 47 летальных исходов) умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

Предельная цена на «Спутник V»

Предельная отпускная цена на вакцину «Спутник V» снижена в два раза и теперь составляет 866,81 рубля за два компонента, сообщила пресс-служба правительства.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866,81 рубля за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», — отмечается в заявлении.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства препарата, а также значительного роста объёмов её производства для массовой вакцинации населения.

5 декабря 2020 года Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V» — 1942 рубля за два компонента. При этом цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей.

Российские вакцины от COVID-19 входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому их стоимость регулируется государством.

Статистика COVID-19

Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в России составил 11 198. За сутки выписаны 16 102 пациента, 446 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в России случаев коронавируса с начала пандемии достигло 4 212 100. Выздоровели 3 767 664 человека, скончались 84 876.

Наибольшее число случаев COVID-19, помимо Москвы, зарегистрировано в Санкт-Петербурге (911), Московской (495), Нижегородской (388) и Воронежской (301) областях. Во всех остальных регионах суточный прирост составил менее 300.

Как считает врач-инфекционист Евгений Тимаков, весной в России возможен подъём уровня заболеваемости COVID-19 из-за распространения «британского» штамма коронавируса и отсутствия иммунной прослойки у населения.

«Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — цитирует его РБК.

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский полагает, что рост и снижение числа новых заболевших COVID-19 обусловлено сезонностью этого заболевания: «Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведёт как обычное острое респираторное вирусное заболевание».

  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

В свою очередь, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с ТАСС указал, что говорить о третьей волне коронавируса неправильно, поскольку под этим термином понимается снижение уровня заболеваемости до нулевых значений и затем новый подъём.

«Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъёме и снижении заболеваемости коронавирусом. В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъёма мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», — заметил он.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 110 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 579 тыс. человек.

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