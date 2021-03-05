«Надеемся, что безумные позывы останутся только на страницах СМИ»: в России отреагировали на сообщения о новых санкциях

Москва надеется, что «безумные позывы» ввести новые санкции против России, о которых писали СМИ, не будут реализованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных рестрикциях в отношении российских бизнесменов и суверенного долга якобы за нарушение положений Конвенции о запрещении химического оружия. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва в ближайшее время ответить на санкции США и ЕС, введённые 2 марта в отношении ряда должностных лиц и организаций.

Москва надеется, что на Западе не станут реализовывать санкционные сценарии, которые тиражируются мейнстримными средствами массовой информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg о том, что Соединённые Штаты Америки и Великобритания прорабатывают новые антироссийские ограничительные меры.

«Во-первых, ещё никто не ввёл санкции против российских бизнесменов. Мы, конечно, всё-таки надеемся на то, что подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американском истеблишменте. Поэтому здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте всё-таки дождёмся и посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Песков.

По его словам, в Москве «прорабатывают различные сценарии» на случай введения новых антироссийских санкций, чтобы наилучшим образом защитить интересы страны, российских граждан и бизнеса. Он также назвал «абсолютно безосновательными и голословными» обвинения в адрес России касательно того, что якобы на территории страны имеется химическое оружие.

«Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия. И все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свёрнуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия», — добавил официальный представитель Кремля.

Накануне Дмитрий Песков отмечал, что Россия «много лет назад верифицировала» уничтожение всего химического оружия на своей территории, полностью выполнив положение КЗХО, и назвал обвинения со стороны США «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

4 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Вашингтоне и Лондоне рассматривают возможность введения новых санкций против Россииза якобы применение химоружия. Прорабатываются различные варианты, в частности, рестрикции могут затронуть российских бизнесменов и суверенный долг РФ.

Напомним, 2 марта США и Евросоюз ввели антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. В список Вашингтона попали семь российских должностных лиц высокого ранга и 14 организаций. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, а также 27-й Научный центр Минобороны и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

В свою очередь, Брюссель внёс в санкционный список председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, главу Росгвардии Виктора Золотова, руководителя ФСИН Александра Калашникова и Игоря Краснова.

«Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу», — сказал Бастрыкин на заседании коллегии СК 5 марта.

Вместе с тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что Москва «скоро порадует» Вашингтон ответным стоп-листом.

«Работа ведётся. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то её нет, — сказала Захарова. — Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли».

«Санкционная вендетта»

По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, обвинение России во всех бедах стало отдельным направлением политики Запада.

«Идёт сознательный подрыв государственных устоев за счёт санкционного давления, обвинений и откровенного вранья. Они хотят мирового господства, но Российская Федерация не желает быть чьей-то прислугой — вот главная причина их агрессивной политики. Они мечтают о перевороте в нашей стране, а мы на примере Украины уже увидели, как целый народ стал заложником политиканов», — заявил он в беседе с RT.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что санкционный маховик будет раскручиваться Западом ещё активнее.

«Вашингтон продолжает вести настоящую санкционную вендетту, и он будет продолжать её вести, потому что других инструментов у США нет, кроме санкционного давления и элементов гибридной войны против России. Нас обвиняют во всех смертных грехах, и доказательства не требуются. На Западе вот к этой постправде все готовы и воспринимают её как данность. Понятно, что Байден себя позиционирует в качестве объединителя не только США, но и всего западного мира как раз на антироссийской, антикитайской основе, и санкции — это элемент объединения вот этого трансатлантического сообщества, поэтому санкции будут усиливаться», — пояснил собеседник RT.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк практически не сомневается, что в ближайшее время США и Великобритания примут новые санкции против России.

«Им нужно постоянно на высоком уровне поддерживать антироссийскую риторику, если этого не делать, то тогда серьёзность твоих намерений перестают воспринимать всерьёз, начинают думать, что ты сам в эти обвинения не веришь. Поэтому это такой маховик, который должен всегда крутится», — подчеркнул он.