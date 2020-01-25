Надбавка "за сложность": Полицейские и росгвардейцы Москвы и Петербурга получили бонус от правительства

Правительство России установило надбавку в размере 100% от оклада "за сложность" для полицейских и росгвардейцев Москвы и Петербурга. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба кабмина.

В документе говорится, что правоохранители Москвы и Петербурга обеспечивают порядок в условиях повышенной сложности. В этой связи им назначается надбавка в размере 100% от должностного оклада.

"Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищённости сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.

Напомним, что летом минувшего года сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали высокий уровень профессионализма при обеспечении порядка в ходе незаконных акций оппозиции. Все провокаторы и нарушители были задержаны и привлечены к ответственности.