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Надбавка "за сложность": Полицейские и росгвардейцы Москвы и Петербурга получили бонус от правительства
25 января 2020, 03:39 • 106 • Политика
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку в размере 100% от оклада за работу по обеспечению порядка в сложных условиях.
Правительство России установило надбавку в размере 100% от оклада "за сложность" для полицейских и росгвардейцев Москвы и Петербурга. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба кабмина.
В документе говорится, что правоохранители Москвы и Петербурга обеспечивают порядок в условиях повышенной сложности. В этой связи им назначается надбавка в размере 100% от должностного оклада.
Напомним, что летом минувшего года сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали высокий уровень профессионализма при обеспечении порядка в ходе незаконных акций оппозиции. Все провокаторы и нарушители были задержаны и привлечены к ответственности.
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