Надавили на газы: Минприроды нашло риски в Парижском соглашении

Россия может столкнуться с серьезными социальными и экономическими рисками из-за ратификации Парижского соглашения. В частности, в стране может ухудшиться качество жизни населения. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных Минприроды (есть в распоряжении «Известий»). Министерство рекомендует принять целый ряд мер, которые защитят интересы РФ и позволят выполнить взятые обязательства. Кроме того, в ведомстве считают необходимым дождаться появления стратегии низкоуглеродного развития и закона о госрегулировании выбросов парниковых газов.

Риски будут возрастать

После анализа рисков выполнения Парижского соглашения по климату в Минприроды пришли к выводу: при сохранении заявленного уровня обязательств это не окажет негативного влияния на экономику России. Однако наличие опасных для национальных интересов аспектов в ведомстве всё же признали.

Прежде всего, риск заключается в неготовности проекта закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов. Поэтому первым делом ведомство предлагает всем заинтересованным федеральным органам представить свои предложения для правительства.

Дело в том, что сейчас по этой проблематике отсутствует даже качественная статистика. А без объективного учета объемов эмиссии и поглощения выбросов в рамках Парижского соглашения невозможно обеспечить национальную безопасность России, считают в министерстве.

Невозможно выполнение договоренностей и без корректного учета роли российских лесов в поглощении парниковых газов. Как указывают в ведомстве, РФ обладает крупнейшей долей (около 20%) всех лесных массивов планеты, однако качество статистики в этой сфере пока оставляет желать лучшего.

В качестве примера в Минприроды упомянули ситуацию с учетом выбросов метана. Согласно статистическим данным, в 2016 году их объем составлял 856 млн т СО2-экв. Однако уже с 2017-го — после пересмотра коэффициента учета — он оценивается в два раза ниже (406 млн т СО2-экв.).

В 2017 году уровень эмиссии парниковых газов в России составил 2,16 млрд т СО2-экв., а уровень поглощения лесами — 0,58 млрд т СО2-экв. По этому показателю наша страна занимает пятое место в мире.

«Использование результатов государственной инвентаризации лесов и космического зондирования позволит увеличить оценку поглощения на 0,8–1,0 млрд т СО2-экв. Таким образом, Россия переместилась бы уже на 10-е место по уровню нетто-эмиссии», — говорится в документе.

В Минприроды убеждены, что при выполнении условий Парижского соглашения РФ не должна применять модели, приводящие к увеличению необоснованной финансовой нагрузки на базовые отрасли экономики, росту затрат промышленности и ухудшению качества жизни населения. Для этого также необходима проработка проекта федерального закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов, подчеркивается в рекомендациях ведомства.

В числе рисков, с которыми может столкнуться Россия в результате ратификации соглашения, Минприроды указывает социально-экономические, адаптационные, финансовые и политические. Однако провести их квалифицированную оценку можно будет лишь после разработки национальной стратегии низкоуглеродного развития на период до 2050 года. Причем, считают в ведомстве, после 2030-го риски будут увеличиваться из-за необходимости ужесточения взятых страной обязательств каждые пять лет.

«Очевидно, что по мере исчерпания ресурсов наименее затратных мер регулирования выбросов, финансовые затраты на их выполнение будут возрастать. Это может отрицательно сказаться как на общем развитии экономики страны, так и ежегодных затратах бюджета», — отмечают в Министерстве.

Экологическое оружие

В нижней палате уже ожидают от правительства внесения законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Это, по словам депутата, станет следующим этапом выполнения Парижского соглашения, ратификацию которого он считает политическим актом России.

— Никто Парижское соглашение не идеализирует. Мероприятия, которые могут последовать за его ратификацией, потребуют определенных затрат со стороны в первую очередь крупного бизнеса, энергетиков, добывающей промышленности. Сегодня мы готовы к обсуждению этого законопроекта, но параметры его нам пока непонятны даже в общих чертах, — заявил «Известиям» парламентарий.

От этого документа будет зависеть и объем затрат, который понесет бизнес, выполняя требования по учету выбросов, отметил он.

— Основная особенность заключается в том, что из семи парниковых газов опасными в России признаются всего три. Но теперь предприятиям необходимо будет учитывать все. Значит, необходима установка дополнительного оборудования и расходы. Поэтому вокруг этого закона будет очень серьезная дискуссия, — пояснил Владимир Бурматов.

Он также добавил, что Госдума намерена провести парламентские слушания документа с приглашением РСПП, экспертов и экологов. Стоить напомнить, что законопроект уже два года разрабатывается Минэкономразвития. В сентябре он был внесен в правительство, которое должно представить его нижней палате. К декабрю министерство должно завершить разработку Стратегии низкоуглеродного развития на период до 2050 года. На просьбу «Известий» назвать более точные сроки и параметры документа в Минэкономразвития не ответили.

Эксперты оценивают выполнение Россией Парижского соглашения неоднозначно. Например, директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук Андрей Пешков считает его вынужденной мерой.

— В эту финансовую пирамиду загнали 197 государств, а самый главный загрязнитель — США —сегодня оттуда вышел. Этот документ, естественно, не в интересах развивающихся стран. Это оружие экологического толка, которое направлено на сохранение доминирования промышленно развитых государств, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, если бы Россия не присоединилась к этому соглашению, могли бы появиться поводы для масштабных экономических санкций.

Директор природных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, напротив, не видит в соглашении особых минусов. Наша страна является донором кислорода на планете, напомнил он. Эксперт считает, что Парижский договор станет стимулом для модернизации промышленности. Тем более что Россия уже и так сокращает выбросы, отметил эколог.