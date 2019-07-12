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Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имеет права"
12 июля 2019, 09:39 • 126 • В мире
В четверг, 11 июля, состоялся первый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Инициатором беседы выступил Киев. "Первым позвонить в Кремль патриот не имеет права", - прокомментировали в Сети, предположив, что теперь на украинского гаранта обрушатся критические замечания.
Темой разговора Путина и Зеленского, конечно, стала ситуация в Донбассе, а также обмен военнопленных. Кроме того, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "была достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов". Поговорили главы двух стран и о возможности "продолжения контактов в "нормандском формате", пишет Утро.Ру.
"Уже к полуночи может появиться сенсационная новость о том, что инициатива звонка исходила именно от России. Потому что позвонить в Кремль первым патриот Украины не имеет права", - предположила журналистка Юлия Витязева.
Первые сообщения украинской прессы о телефонных переговорах президентов двух стран подавались с оговоркой: "В Кремле уверяют, что инициативу проявил украинский лидер". Затем появились утверждения, что "разговор якобы состоялся по инициативе российской стороны". При этом авторы ссылались на ТАСС и Дмитрия Пескова.
Вскоре появились и первые сплетни, и первые анекдоты на тему этого телефонного разговора, мол, вместо того, чтобы спросить "чей Крым", Зеленский поинтересовался, когда же Москва признает его президентом.
Однако с украинской стороны появились и резко критические публикации. К примеру, политолог Тарас Березовец, который считает, что "Зеленский предал идеи Майдана", попытался найти некий "символизм" в том, что именно в день, когда украинский президент заявил о люстрациях, он внезапно связался по телефону с Путиным.
Фото: Twitter/Taras Berezovets
Комментарии под этим твитом были соответствующие. Вот что, к примеру, написал пользователь под ником Clock:
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