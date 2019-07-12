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Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имеет права"

12 июля 2019, 09:39  •  126 • В мире
В четверг, 11 июля, состоялся первый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Инициатором беседы выступил Киев. "Первым позвонить в Кремль патриот не имеет права", - прокомментировали в Сети, предположив, что теперь на украинского гаранта обрушатся критические замечания.
Темой разговора Путина и Зеленского, конечно, стала ситуация в Донбассе, а также обмен военнопленных. Кроме того, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "была достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов". Поговорили главы двух стран и о возможности "продолжения контактов в "нормандском формате", пишет Утро.Ру.
"Уже к полуночи может появиться сенсационная новость о том, что инициатива звонка исходила именно от России. Потому что позвонить в Кремль первым патриот Украины не имеет права", - предположила журналистка Юлия Витязева.
С учетом того, как преподносят тему телефонного разговора между Путиным и Зеленским украинские СМИ, уже к полуночи может появиться сенсационная новость о том, что инициатива звонка исходила именно от России. Потому что позвонить в Кремль первым патриот Украины не имеет права pic.twitter.com/PuGkDZ4j36
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 июля 2019 г.
Первые сообщения украинской прессы о телефонных переговорах президентов двух стран подавались с оговоркой: "В Кремле уверяют, что инициативу проявил украинский лидер". Затем появились утверждения, что "разговор якобы состоялся по инициативе российской стороны". При этом авторы ссылались на ТАСС и Дмитрия Пескова.
"Все так и было, причем говорили по-украински, который Путин уже 5 лет учит со словарём в отчаянной надежде сдать экзамен на украинское гражданство", - с сарказмом прокомментировал пользователь Андrei@ogogoetm.
"Самое интересное, что скорее весь разговор Зеленского был написан в кабинете Коломойского. Так что Путин фактически говорил с Беней, которому была нужна "говорящая голова", потому что напрямую с ним самим Кремль разговаривать не будет", - предположил Николай Ткач.
Вскоре появились и первые сплетни, и первые анекдоты на тему этого телефонного разговора, мол, вместо того, чтобы спросить "чей Крым", Зеленский поинтересовался, когда же Москва признает его президентом.
А вот и первые сплетни
Злые языки утверждают, что первым вопросом Зеленского к Путину был не «чей Крым?», а «когда вы признаете выборы, на которых я победил?»
Те же языки говорят, что ответ Путина был лаконичным, обнадеживающим и пространными.
«Скоро» - пообещал президент РФ.
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 июля 2019 г.
"Просто этот вопрос он задал до того, как Путин снял трубку", - предположила Ясибирячка@SibiriachkaYa
"Нет, не так! Первый вопрос Зеленского Путину был: А вы точно не Дмитрий Грачёв?" - уверен пользователь под ником "TipaBoss".
Однако с украинской стороны появились и резко критические публикации. К примеру, политолог Тарас Березовец, который считает, что "Зеленский предал идеи Майдана", попытался найти некий "символизм" в том, что именно в день, когда украинский президент заявил о люстрациях, он внезапно связался по телефону с Путиным.
Фото: Twitter/Taras Berezovets
Комментарии под этим твитом были соответствующие. Вот что, к примеру, написал пользователь под ником Clock:
"Да с клоуном-то все в принципе понятно. Но неужто мог Коломойский продать душу кремлевскому дьяволу? Не хочется верить в таковское!"
"То есть когда Порошенко говорил с Путиным по телефону, это было хорошо... А когда Зеленский - "сдал Украину"? Где логика?" - удивилась Alisa.
"Пардон, а достижения "революции" - это пришедшие к власти пэпы, свинарчуки, гаврилюки, Пашинские с черноволихой, дегенераты парубии, югики плокулолы, и прочая шушера? Или есть что-то ещё?" - поинтересовался у Березовца Darwin@Alexeyxf.

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