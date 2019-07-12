Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имеет права"

Темой разговора Путина и Зеленского, конечно, стала ситуация в Донбассе, а также обмен военнопленных. Кроме того, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "была достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов". Поговорили главы двух стран и о возможности "продолжения контактов в "нормандском формате", пишет Утро.Ру.

"Уже к полуночи может появиться сенсационная новость о том, что инициатива звонка исходила именно от России. Потому что позвонить в Кремль первым патриот Украины не имеет права", - предположила журналистка Юлия Витязева.

С учетом того, как преподносят тему телефонного разговора между Путиным и Зеленским украинские СМИ, уже к полуночи может появиться сенсационная новость о том, что инициатива звонка исходила именно от России. Потому что позвонить в Кремль первым патриот Украины не имеет права pic.twitter.com/PuGkDZ4j36 — Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 июля 2019 г.

Первые сообщения украинской прессы о телефонных переговорах президентов двух стран подавались с оговоркой: "В Кремле уверяют, что инициативу проявил украинский лидер". Затем появились утверждения, что "разговор якобы состоялся по инициативе российской стороны". При этом авторы ссылались на ТАСС и Дмитрия Пескова.

"Все так и было, причем говорили по-украински, который Путин уже 5 лет учит со словарём в отчаянной надежде сдать экзамен на украинское гражданство", - с сарказмом прокомментировал пользователь Андrei@ogogoetm. "Самое интересное, что скорее весь разговор Зеленского был написан в кабинете Коломойского. Так что Путин фактически говорил с Беней, которому была нужна "говорящая голова", потому что напрямую с ним самим Кремль разговаривать не будет", - предположил Николай Ткач.

Вскоре появились и первые сплетни, и первые анекдоты на тему этого телефонного разговора, мол, вместо того, чтобы спросить "чей Крым", Зеленский поинтересовался, когда же Москва признает его президентом.

А вот и первые сплетни

Злые языки утверждают, что первым вопросом Зеленского к Путину был не «чей Крым?», а «когда вы признаете выборы, на которых я победил?»

Те же языки говорят, что ответ Путина был лаконичным, обнадеживающим и пространными.

«Скоро» - пообещал президент РФ. — Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 июля 2019 г.

"Просто этот вопрос он задал до того, как Путин снял трубку", - предположила Ясибирячка@SibiriachkaYa "Нет, не так! Первый вопрос Зеленского Путину был: А вы точно не Дмитрий Грачёв?" - уверен пользователь под ником "TipaBoss".

Однако с украинской стороны появились и резко критические публикации. К примеру, политолог Тарас Березовец, который считает, что "Зеленский предал идеи Майдана", попытался найти некий "символизм" в том, что именно в день, когда украинский президент заявил о люстрациях, он внезапно связался по телефону с Путиным.

Фото: Twitter/Taras Berezovets

Комментарии под этим твитом были соответствующие. Вот что, к примеру, написал пользователь под ником Clock: