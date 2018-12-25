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″Над всеми довлеет тень США″: Аксенов указал на тех, кто стоит за ″крымской резолюцией″ Киева

25 декабря 2018, 16:09  •  115 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов обличил Америку на своей итоговой пресс-конференции, указав на тех, кто стоит за так называемой ″крымской резолюцией″ Киева. ″Над всеми довлеет тень США″, - подчеркнул руководитель региона.
Ранее Генассамблея ООН большинством голосов приняла так называемую ″крымскую резолюцию″, инициированную Киевом. Глава полуострова Сергей Аксенов во время своей итоговой пресс-конференции прокомментировал это решение международной организации, указав на тех, кто стоит за документом.
"К сожалению, над всеми довлеет тень США″, - заявил Сергей Аксенов, добавив, что она никому не дает сделать и шага в ту или другую сторону и за всеми наблюдает.
Однако глава Крыма уверен, что вскоре ситуация изменится и на Западе ″здравый смысл возобладает″. Он напомнил присутствующим журналистам, что на полуострове никого не притесняют ни по профессиональному, ни по национальному признаку.
Напомним, ранее Генассамблея ООН поддержала провокационную украинскую резолюцию по Крыму 67 голосами ″за″ и 27 голосами ″против″ при 70 воздержавшихся. Помимо Незалежной, за принятие антироссийской резолюции оказались США, Канада, страны Евросоюза, Австралия и Япония - основной ″костяк″ противников России, который регулярно поддерживает русофобские проекты, рассматриваемые в ООН. В числе тех, кто поддержал документ Киева о якобы существующих в Крыму нарушениях прав человека и так называемой аннексии полуострова, оказалась и Турция.

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