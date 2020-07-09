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Над Венесуэлой сбит самолёт США: Военные утверждают, что стреляли по наркоторговцам

09 июля 2020, 10:00  •  19 • Политика
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолёт, который предположительно принадлежал наркоторговцам. По местному закону, военным разрешено уничтожать воздушные суда, принадлежащие торговцам наркотиками.
Военные Венесуэлы сбили небольшой самолёт с американским регистрационным номером. Предположительно, воздушное судно принадлежало наркоторговцам, сообщает Стратегическое оперативное командование южноамериканской республики.
Согласно представленной информации, инцидент произошёл ночью 7 июля. Венесуэльские военные засекли в воздушном пространстве страны "самолёт наркоторговцев с американским регистрационным номером".
Как только был выполнен предусмотренный законом протокол, самолеты наших ВВС приступили к нейтрализации судна, - гласит сообщение на официальной странице в Twitter.
К сообщению приложены фотографии горящих обломков сбитого самолёта. На них можно опознать хвостовую часть воздушного судна. Судя по обломкам, большая часть корпуса самолёта уничтожена попаданием ракеты.
Напомним, что в 2013 году в Венесуэле вступил в силу закон, позволяющий военным уничтожать в воздухе самолёты, принадлежащие торговцам наркотиками.
#ATENCIÓN | El #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07Jul el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula de #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de la @AviacionVE#FANB pic.twitter.com/nUJ6XoUysM
— GNB FANB (@GNBoficial) July 8, 2020

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