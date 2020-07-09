Над Венесуэлой сбит самолёт США: Военные утверждают, что стреляли по наркоторговцам

Военные Венесуэлы сбили небольшой самолёт с американским регистрационным номером. Предположительно, воздушное судно принадлежало наркоторговцам, сообщает Стратегическое оперативное командование южноамериканской республики.

Согласно представленной информации, инцидент произошёл ночью 7 июля. Венесуэльские военные засекли в воздушном пространстве страны "самолёт наркоторговцев с американским регистрационным номером".

Как только был выполнен предусмотренный законом протокол, самолеты наших ВВС приступили к нейтрализации судна, - гласит сообщение на официальной странице в Twitter.

К сообщению приложены фотографии горящих обломков сбитого самолёта. На них можно опознать хвостовую часть воздушного судна. Судя по обломкам, большая часть корпуса самолёта уничтожена попаданием ракеты.

Напомним, что в 2013 году в Венесуэле вступил в силу закон, позволяющий военным уничтожать в воздухе самолёты, принадлежащие торговцам наркотиками.