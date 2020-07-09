|
Над Венесуэлой сбит самолёт США: Военные утверждают, что стреляли по наркоторговцам
09 июля 2020, 10:00 • 19 • Политика
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолёт, который предположительно принадлежал наркоторговцам. По местному закону, военным разрешено уничтожать воздушные суда, принадлежащие торговцам наркотиками.
Военные Венесуэлы сбили небольшой самолёт с американским регистрационным номером. Предположительно, воздушное судно принадлежало наркоторговцам, сообщает Стратегическое оперативное командование южноамериканской республики.
Согласно представленной информации, инцидент произошёл ночью 7 июля. Венесуэльские военные засекли в воздушном пространстве страны "самолёт наркоторговцев с американским регистрационным номером".
К сообщению приложены фотографии горящих обломков сбитого самолёта. На них можно опознать хвостовую часть воздушного судна. Судя по обломкам, большая часть корпуса самолёта уничтожена попаданием ракеты.
Напомним, что в 2013 году в Венесуэле вступил в силу закон, позволяющий военным уничтожать в воздухе самолёты, принадлежащие торговцам наркотиками.
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июля 2020, 11:00
|
03 июля 2020, 08:00
|
04 июля 2020, 23:25
|
03 июля 2020, 02:00
|
04 июля 2020, 16:00
|
05 июля 2020, 10:00
|
04 июля 2020, 03:00