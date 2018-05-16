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Над уровнем пролива: Крымский мост открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов

16 мая 2018, 11:09  •  175 • В России
Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту открыли 16 мая в 05:30 мск. В первый час после запуска по переправе проехало более 1,1 тыс. транспортных средств. Магистраль уже оценили некоторые жители Кубани и Крыма, а также журналисты, блогеры и мотоциклисты из клуба «Ночные волки». В числе первых участников движения оказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
© Алексей Мальгавко / РИА Новости
 

Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов через Крымский мост стартовало. Ровно в 05:30 мск машины проехали со стороны Краснодарского края по автодорожной части моста. Многие транспортные средства были украшены российскими флагами и воздушными шарами. Такая же колонна двинулась и со стороны Керчи.

За час после открытия движения по Крымскому мосту проехали тысячи автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Тамань», которое является заказчиком строительства моста.

«За первый час движения по Крымскому мосту — в период с 05:30 до 06:30 — прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края. Движение идёт в штатном режиме», — сообщили в учреждении.

По данным РИА Новости, первыми на мост из Крыма въехали машины местных жителей, а также журналистов, блогеров и представителей общественности, за ними — сотни байкеров во главе с Александром Залдостановым (Хирургом).

В числе первых проехала по мосту и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отправилась в Керчь со стороны Тамани.

  • Мария Захарова
  • РИА Новости

«У меня есть традиция весной и летом приезжать в Крым и проводить выездные брифинги. В этом году решили провести его 16 мая. Потом оказалось, что 15 мая — открытие моста, а рано утром 16-го запускается обычный автопоток, и я подумала, что лучше и быть не могло», — заявила дипломат РИА Новости.

По словам Захаровой, есть этой поездке и другое объяснение.

«Я читала столько зарубежных статей, что моста нет, это всё выдумка и его не будет, что это вызывало уже чувство практически отвращения от этой западной пропаганды. Просто хочется действительно самой увидеть и потом рассказать», — отметила представитель дипведомства.

Реакцию украинской стороны на открытие Крымского моста дипломат расценила как «юмор, сарказм», добавив, что такие «страшные и злобные» заявления делаются от отчаяния.

По её словам, всегда есть возможность наладить связи.

«Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты — все собирались только их строить, поэтому, зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно», — сказала Захарова.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал строительство моста через Керченский пролив «незаконным», добавив, что он «обязательно понадобится оккупантам», когда они будут «срочно покидать» Крым. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что «оба конца моста — это путь в никуда».

Недовольство строительством переправы выразили и в Госдепе США. 

«Строительство этого моста определённо ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом», — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

  • © most.life
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По её словам, строительство моста «не только укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию».

В посольстве РФ, в свою очередь, подчеркнули, что Россия не будет ни у кого спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей страны.

«Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым — Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем», — говорится в сообщении дипмиссии.

Открытие Крымского моста

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. В мероприятии приняли участие строители переправы через Керченский пролив, а также президент России Владимир Путин. 

Глава государства осмотрел Единый центр управления дорожным движением, проехал за рулём КамАЗа из Кубани в Керчь и поблагодарил строителей за их труд. Он возглавил колонну строительной техники из 35 машин. Автоколонне потребовалось всего 16 минут, чтобы пересечь мост и из Краснодарского края добраться до Республики Крым.

Длина Крымского моста составляет 19 км. Переправа состоит из автомобильной и железной дорог. Трасса начинается в Тамани, проходит по косе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. 

Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре 2018 года, но достроили на полгода раньше установленного срока. В ходе визита президента России Владимира Путина на объект в середине марта было объявлено, что переправу откроют досрочно.

9 мая заказчик строительства Крымского моста принял у генподрядчика — компании «Стройгазмонтаж» — готовую автодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив. 

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