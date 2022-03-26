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Над Украиной навис призрак голода: Владелец топливной компании нашёл виноватых

26 марта 2022, 03:55  •  549 • Политика
Посевная на Украине под угрозой срыва не только из-за действий ВСУ. Владелец украинской топливной компании Дмитрий Лёушкин нашёл виновных и заявил о критической ситуации в стране.
На своей странице в соцсети Лёушкин рассказал о мошенничестве на заправках. АЗС продают обыкновенные марки бензина и дизеля под видом топлива премиум-класса. Это позволяет им обойти установленные правительством ограничения наценки. По словам автора поста, только так можно торговать без убытка.
Топливо по морю через Россию и Белоруссию не поставляется. Европа не готова делиться имеющимися у неё резервами. Но даже если бы могла чем-то помочь, с транзитом возникли бы проблемы. Логистика не выстроена. Кроме того, существует немало бюрократических барьеров для движения бензовозов, сетует Дмитрий Лёушкин.
Владелец топливной компании нашёл виновных в ситуации.
"Из-за начала посевной за последние две недели остатки топлива на нефтебазах исчерпаны. Аграрии "высушили" все заправки", - пишет Telegram-канал "Политика Страны", основываясь на словах Лёушкина.
Над Украиной навис призрак голода, дал понять он. Всё дело в том, что уже в апреле Незалежная столкнётся с острым дефицитом топлива. Если власти не отреагируют достаточно быстро и радикально, то посевная будет сорвана.

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