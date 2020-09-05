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«Над соединениями этой группы работали специалисты западных стран»: МИД РФ назвал НАТО причастным к выпуску «Новичка»

05 сентября 2020, 22:10  •  133 • В мире
В МИД России указали, что к производству веществ группы «Новичок» причастен ряд западных государств, а в США разработчикам технологий боевого применения этих соединений выдано более полутора сотен патентов. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве ответили на совместное заявление глав МИД ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана. В свою очередь, глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль рассказал, что российские врачи предложили немецким коллегам создать экспертную группу по ситуации с находящимся в немецкой клинике Навальным, которого, как утверждают в правительстве ФРГ, отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
 
РИА Новости © Екатерина Чеснокова
 

МИД РФ указал на причастность США и членов НАТО к производству вещества, известного под названием «Новичок». Соответствующая информация содержится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО», — заявили в МИД.

Российские дипломаты также напомнили, что США «разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов».

Таким образом в МИД России прокомментировали совместное заявление глав министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана по ситуации с Алексеем Навальным.

Напомним, 4 сентября главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан провели встречу, после которой было опубликовано совместное заявление по ситуации с Навальным.

«Они оба глубоко потрясены этим нападением на господина Навального, которое является очень серьёзным ударом по основополагающим принципам демократии и политическому плюрализму», — сообщили в пресс-службе МИД Германии.

Руководители МИД ФРГ и Франции выразили надежду, что российские власти смогут «гарантировать создание условий для соблюдения гражданских и политических прав своих граждан».

Они также заявили о важности «объяснения» со стороны России в связи с обнаружением в ФРГ данных об отравлении Навального веществом из группы «Новичок».

Напомним, 20 августа самолёт, на борту которого находился Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира. Его экстренно доставили в местную больницу, он находился без сознания.

Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите». Когда врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным, его переправили в Германию.

Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Токсикологическое исследование провела специальная лаборатория Вооружённых сил Германии.

Позднее аналогичную мысль повторила канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявив, что Навальный стал «жертвой преступления».

В Кремле, в свою очередь, отметили, что отравляющих веществ в организме Алексея Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

«До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведён целый комплекс анализов у нас в стране — никаких отравляющих веществ выявлено не было», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем позднее глава МИД России Сергей Лавров указал, что официальное обращение Москвы в адрес Берлина, связанное с состоянием Алексея Навального, осталось без ответа. Министр указал, что в ситуации с Навальным «всё происходит по старым сценариям».

«Когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской Генеральной прокуратурой, остаётся без ответа», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что Россия будет реагировать на сложившуюся ситуацию, когда поступит ответ с конкретными фактами.

«Всё это, к сожалению, напоминает происходившее со Скрипалями и другие истории, когда Россия была голословно обвинена», — отметил министр.

Наряду с этим главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, занимавшийся лечением Навального, в беседе с RT заявил, что в больнице не считают «справедливой и доказанной» версию немецкой стороны об отравлении фосфорорганическим веществом. Он отметил, что токсикантов в организме Навального обнаружено не было.

«Это не только химико-токсикологическое исследование накануне, сразу, взятое здесь и сейчас, но и отсроченное — как реагирует организм. Мы две ситуации оценили: что могло попасть в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал. То есть яда не было. Это очевидные вещи. Вот на этом основании мы убеждены, что никакого отравления нет», — сказал Сабаев.

В свою очередь, глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль рассказал об обращении к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.

«Судьба Навального волнует многих, Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате — аналогичная организация, одна из старейших в мире, Врачебная палата Германии, для того чтобы вместе с ними создали экспертную группу», — сказал он.

Эта группа могла бы «посмотреть основную причину состояния Навального», отметил Рошаль. По его словам, если окажется, что «действительно Навальный был отравлен», то в России было бы необходимо возбудить уголовное дело.

«Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, вывели из тяжёлого состояния, но исследования, которые провели у нас, не показали отравление, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то — давайте спокойно вместе соберёмся, представители, специалисты России, токсикологи и специалисты Германии. Обсудим, есть или нет», — добавил он.

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