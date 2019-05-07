Над Шри-Ланкой и Бали снова нависла угроза терактов?

Автор:

Латышев Сергей

«Аэрофлот» отменил полёты в Шри-Ланку и на остров Бали (Индонезия) своей дочерней авиакомпании «Россия» в связи с полученными от МИД и Ростуризма рекомендациями. Об этом сообщают сегодня российские СМИ со ссылкой на пресс-службу главного авиаперевозчика страны. В качестве объяснения этого неожиданного решения (отказ от полётов в Коломбо с 11 мая по 2 июля) ссылаются на окончание туристического сезона в Шри-Ланке. Действительно, на остров в начале мая приходит муссон, хотя никогда ранее это не мешало туристам из России отдыхать в этом тропическом раю, наоборот, стимулировало, так как цены в отелях становились пониже. Что касается Индонезии, то причиной приостановки рейсов в город Денпасар (о. Бали) с 23 мая до 1 июля текущего года называют изменение траектории полётов из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном. Кроме того, в этот период на Бали, главную туристическую достопримечательность Индонезии, летает, дескать, меньше туристов из России, чем в другие месяцы.

Международный аэропорт Коломбо останется временно без пассажирских самолётов из России. Фото: paul prescott / Shutterstock.com

«Россия» – единственная отечественная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали. Согласно Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристам, которых затронула отмена рейсов, даже предлагают вернуть деньги в течение 30 дней.

Странно всё это выглядит, как-то совсем неубедительно. Помните этот знаменитый пассаж из «Бриллиантовой руки»: «Не взял попутных. Это не таксист…»

Это совпадение?

Тогда что же это такое? Не является ли частичным ответом на вопрос поступившее почти одновременно с этой информацией следующее сообщение из Шри-Ланки?

Силы безопасности страны обезвредили тренировочную базу террористов из имеющей тесные связи с зарубежными исламистами группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Её боевики, в том числе смертники, убили на католическую Пасху несколько сотен человек в результате серии терактов в ланкийских пятизвёздочных отелях и церквях. Эта база находилась в центральной части острова, который называют «туристической жемчужиной» Индийского океана, – в городе Нувара-Элия. Этот потрясающий горный курорт исключительно популярен у иностранных туристов, ибо там всегда прохладно, а стильная колониальная архитектура воссоздает обстановку эпохи, когда Европа была в этом мире всем.

На базе, замаскированной под обычный дом, как сообщается, прошли обучение не менее 38 человек, в том числе непосредственный организатор серии взрывов в Шри-Ланке, в основном в Коломбо, возвестивших о возвращении в страну большого террора всего через десять лет после завершения длительного и исключительно кровавого сингало-тамильского этнического конфликта.

На данный момент власти арестовали свыше 100 человек, причастных тем или иным образом к терактам. Но минимум ещё несколько десятков злоумышленников, в том числе женщины, находятся на свободе. Десять дней назад на востоке острова, где компактно проживают мусульмане, в прибрежном городе Саммантурай в ходе лихой операции была со стрельбой ликвидирована ланкийским спецназом подпольная фабрика, на которой производились взрывные устройства.

Организованные исламистами взрывы в церквях и пятизвёздочных отелях «жемчужного острова» стали шоком для едва пришедшей в себя после длительного этнического конфликта Шри-Ланки. Фото: www.globallookpress.com

Спохватились поздно

Как видим, прозевавшие – несмотря на предупреждения иностранных спецслужб – теракты ланкийские власти активно навёрстывают упущенное. Но, увы, террористический джинн уже выпущен из бутылки, а туристическая индустрия Шри-Ланки, основа экономики страны, уже получила крайне болезненный удар: загрузка отелей острова в последние дни снизилась на 70 процентов.

Все понимают, что ничего ещё не кончено, потому что террористам уже удалось возбудить общественное недоверие к ланкийским мусульманам, составляющим примерно 10 процентов населения страны, а значит, и обеспечить дальнейшую радикализацию их общины, вернее, общин.

Поскольку внутри исламского сообщества Шри-Ланки существует масса проблем – между представителями канонического и неканонического ислама, умеренными мусульманами и радикалами, пытающимися, как и везде, взять верх. Ещё несколько кровавых терактов, особенно если их жертвами станут не христиане, представители мирного ланкийского меньшинства, а буддисты, составляющие большинство островитян, или их культовые сооружения, и антимусульманских погромов вряд ли удастся избежать. Тамилы, когда их сородичи активно занимались терроризмом в стране и пытались создать отдельное государство – «Тамил-Илам», страдали от погромов. Они происходили как ответ на вылазки боевиков «Тигров освобождения "Тамил-Илама"», победить которых правительству в конечном счёте удалось во многом потому, что «тигров» в мире никто не поддерживал, кроме тамильской диаспоры. У ланкийских мусульман же найдётся масса защитников…

Косвенные данные

Подозрения о том, что в Шри-Ланке могут произойти новые теракты, подогрела газета The Sunday Telegraph, опубликовавшая в конце апреля статью, в которой, ссылаясь на источники в разведслужбах, назвала Южную Азию и курорты на берегах Индийского океана наиболее вероятной целью террористических атак покидающих Сирию боевиков запрещённого в России «Исламского государства».

Халифат уничтожен, но в ближайшем будущем мы можем получить новую проблему: боевики ИГ расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы ещё раз заявить о себе,

– заявил газете один из источников.

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади вроде жив и даже похвалил своих головорезов за кровавые пасхальные теракты в Шри-Ланке. Фото: www.globallookpress.com

Примерно в это же время напомнил о себе впервые за последние пять лет считавшийся погибшим лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Видео с этим персонажем, обсуждавшим с подручными войну против «крестоносцев», было отснято совсем недавно. Это видно по тому, что аль-Багдади похвалил, в частности, сторонников ИГ за взрывы в Шри-Ланке, назвав их местью за поражение в Сирии…

Индонезию и конкретно её индуистский анклав Бали аль-Багдади не упоминал, но понятно, что этот крупнейший туристический центр, который любят посещать и западные, и российские туристы, является потенциально одной из целей вылазок террористов. Они редко объявляют заранее, где нанесут удар, но об этом становится иногда известно «пасущим» их спецслужбам. Масштабные теракты происходили на Бали в 2002-м и 2005 году. В первом случае от рук исламистов погибли 202 человека и 209 получили ранения. Во втором – были убиты 26 человек и 129 ранены.

Делаем выводы

Шри-Ланку и Бали объединяет то, что это немусульманские в целом территории в регионе, который исламисты считают своей вотчиной и где они намерены вести жестокую борьбу за господство, подчинить всех тех, кто не является такими же уродами, как они сами, и заодно ударить по путешествующим «крестоносцам».

Поэтому нельзя исключать, что у местных и международных спецслужб, не желающих пугать общественность своих стран, появилась тем не менее достоверная информация, что там вот-вот снова рванёт, а Россия на это лишь реагирует. Не есть ли это истинная причина того, почему российские гражданские самолёты вдруг перестают летать в Коломбо и Денпасар (о. Бали)?